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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе»
По словам акционера издательского дома и главного редактора издания, увольнение журналистов отдела политики произошло, после того как выяснилось, что вышедшая статья может быть «заказной»
Иван Стрешинский (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Журналистов отдела политики «Коммерсанта» уволили, после того как поступило сообщение о «заказной» статье, а журналисты отказались раскрыть главному редактору газеты свои источники. Об этом The Bell рассказал председатель совета директоров ИД «Коммерсантъ» Иван Стрешинский. По его словам, увольнение не имеет отношения к содержанию статьи.

Ранее стало известно, что авторы материала об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, опубликованного 17 апреля, покидают «Коммерсантъ». В статье говорилось, что Матвиенко может занять пост главы Пенсионного фонда, а на ее место придет глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Один из авторов статьи спецкор Иван Сафронов сообщил, что решение об увольнении принималось акционером. Вместе с ним отдел политики издания покидают более десяти журналистов, а также заместитель главреда Глеб Черкасов.

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Журналисты «Коммерсанта» опубликовали письмо к читателям после увольнений

Стрешинский заявил The Bell, что Матвиенко и Нарышкин или их представители с ним не связывались, но Стрешинскому «поступил сигнал», что публикация может быть «заказной». Он попросил разобраться в ситуации главреда «Коммерсанта» Владимира Желонкина.

«Недопустимо, чтобы «Коммерсантъ» использовали как сливной бачок во внутриполитических разборках», — заявил Стрешинский. По его словам, журналисты отказались раскрыть источники информации и «доказать добросовестность своей работы».

Стрешинский отметил, что у него состоялся разговор с Черкасовым. «Я сказал, что при наличии подтверждения от Желонкина о том, что статья не заказная, решение об увольнении можно отменить, и дал на это три дня», — сказал Стрешинский, указав, что в этот срок «подтверждения добросовестности» предоставлено не было.

По его словам, в сложившейся ситуации Желонкин предложил журналистам уволиться. С ними договорились об увольнении по соглашению сторон с выплатой компенсаций, «чтобы не портить строчку в резюме», рассказал Стрешинский. Однако теперь он намерен настаивать на увольнении «по статье».

Общество
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»

Желонкин подтвердил The Bell версию Стрешинского. «Мною, шеф-редактором ИД «Коммерсантъ», было принято решение расстаться с двумя журналистами, Иваном Сафроновым и Максимом Ивановым, не из-за содержания конкретной заметки, а из-за нарушения последними стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил», — сказал он The Bell.

В редакцию РБК поступило сообщение Желонкина, в котором он заявил, что решение об увольнении группы журналистов продиктовано «соображениями ложной солидарности и с целью оказания давления на руководство ИД». Это решение, по его словам, было принято ими самостоятельно.

«Никаких профессиональных или иных претензий к указанным журналистам не имею, уважаю их право, но не принимаю методов давления. Издательский дом не комментирует слухи, связанные с указанными событиями, а также информацию, распространенную в социальных сетях», — сообщил Желонкин.

Технологии и медиа
Журналисты отдела политики «Коммерсанта» покинули издание

Журналисты «Коммерсанта» выступили с обращением, в котором назвали увольнение сотрудников издания проявлением давления на свободу слова. Под обращением стоят фамилии 125 журналистов. «Заметка полностью отвечала стандартам «Ъ», который всегда опирается на надежные и проверенные источники», — указано в обращении к читателям.

Представитель холдинга USM Алишера Усманова, который приобрел издательский дом «Коммерсантъ» в 2006 году, заявил, что бизнесмен не имеет отношения к увольнению журналистов «Коммерсанта».

Автор: Константин Ткаченко
Теги: «Коммерсант», увольнение
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Журналисты отдела политики «Коммерсанта» покинули издание
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