Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе»

По словам акционера издательского дома и главного редактора издания, увольнение журналистов отдела политики произошло, после того как выяснилось, что вышедшая статья может быть «заказной»

Иван Стрешинский (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Журналистов отдела политики «Коммерсанта» уволили, после того как поступило сообщение о «заказной» статье, а журналисты отказались раскрыть главному редактору газеты свои источники. Об этом The Bell рассказал председатель совета директоров ИД «Коммерсантъ» Иван Стрешинский. По его словам, увольнение не имеет отношения к содержанию статьи.

Ранее стало известно, что авторы материала об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, опубликованного 17 апреля, покидают «Коммерсантъ». В статье говорилось, что Матвиенко может занять пост главы Пенсионного фонда, а на ее место придет глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Один из авторов статьи спецкор Иван Сафронов сообщил, что решение об увольнении принималось акционером. Вместе с ним отдел политики издания покидают более десяти журналистов, а также заместитель главреда Глеб Черкасов.

Стрешинский заявил The Bell, что Матвиенко и Нарышкин или их представители с ним не связывались, но Стрешинскому «поступил сигнал», что публикация может быть «заказной». Он попросил разобраться в ситуации главреда «Коммерсанта» Владимира Желонкина.

«Недопустимо, чтобы «Коммерсантъ» использовали как сливной бачок во внутриполитических разборках», — заявил Стрешинский. По его словам, журналисты отказались раскрыть источники информации и «доказать добросовестность своей работы».