Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов

Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов

Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости.

«О том, что такой сюжет существует, ей, безусловно, будет в мониторинге доложено», — сказал Пономаренко.

Однако комментировать ситуацию представитель спикера Совфеда отказался, рекомендовав обращаться к руководству «Коммерсанта».

В понедельник, 20 мая, стало известно, что из «Коммерсанта» решили уйти более десяти сотрудников отдела политики, а также заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов, который курирует политический блок. Заместитель заведующего отделом политики Максим Иванов назвал причиной увольнения вышедшую в апреле 2019 года статью о возможном уходе Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации.

