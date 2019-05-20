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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
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Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»
Об увольнении журналистов, опубликовавших статью об отставке Валентины Матвиенко, владелец «Коммерсанта» узнал из сообщений прессы, уверяет его представитель
Алишер Усманов (Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ». Об этом сообщил РБК представитель холдинга USM Усманова.

«Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников «Коммерсанта» из сообщений прессы», — сказал представитель Усманова.

Алишер Усманов приобрел издательский дом «Коммерсантъ» в 2006 году у Бадри Патаркацишвили (до этого несколько лет владел издательским домом вместе с Борисом Березовским). В декабре 2015 года Усманов стал единственным прямым владельцем ООО «Коммерсантъ Холдинг».

Технологии и медиа
Журналисты отдела политики «Коммерсанта» покинули издание

20 мая стало известно, что «Коммерсантъ» покидают авторы материала об отставке Валентины Матвиенко, опубликованного 17 апреля. В статье говорилось, что спикер Совфеда может перейти на пост главы Пенсионного фонда, а на ее место придет глава СВР Сергей Нарышкин. Один из авторов статьи спецкор Иван Сафронов сообщил, что решение об увольнении принималось акционером. «Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Нравится оно мне или нет, это не важно: у ИД есть владелец, он вправе определять, кто будет работать в принадлежащем ему активе — Ваня Сафронов или какой-то другой человек», — написал он в своем Facebook. Вместе с Сафроновым отдел политики издания покидают более десяти журналистов, а также заместитель главреда Глеб Черкасов.

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил РБК, что при выходе материала о Матвиенко были нарушены «редакционные стандарты ИД». Какие именно, он не уточнил.

Авторы: Ирина Парфентьева, Георгий Тадтаев
Теги: Алишер Усманов, «Коммерсантъ»
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Журналисты отдела политики «Коммерсанта» покинули издание
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