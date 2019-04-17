«Коммерсантъ» узнал о возможном уходе Матвиенко из Совфеда

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в мае обсудит с президентом России Владимиром Путиным возможность ухода из верхней палаты парламента, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.

Один из собеседников издания заявил, что вероятность того ухода Матвиенко из Совфеда «крайне велика». В пресс-службе спикера палаты воздержались от комментариев в ответ на запрос «Коммерсанта».

Высокопоставленный чиновник заявил газете, что рассматривается вариант с переходом Матвиенко в Пенсионный фонд России. Однако, отмечает издание, эта инициатива вряд ли получит поддержку в экономическом и социальном блоке правительства.

В свою очередь, пост главы Совфеда может занять Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки. Он был спикером Госдумы с 2011 по 2016 год. Другим возможным кандидатом источники издания называют вице-спикера Совфеда Юрия Воробьева.