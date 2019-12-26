Православный телеканал «Спас» и «Пятница» получат из бюджета по ₽1,1 млрд

Чиновники согласовали господдержку каналам так называемого второго цифрового мультиплекса. Наибольшую сумму на распространение сигнала в малочисленных населенных пунктах получат «Спас» и «Пятница», наименьшую — «Муз ТВ»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) заключило соглашения с девятью телевещателями второго цифрового мультиплекса (пакета каналов, распространяющихся на одной частоте) на предоставление им субсидий на распространение их сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют материалы госпортала «Электронный бюджет». Средства будут перечислены до конца года, следует из опубликованной информации.

До сих пор государство субсидировало распространение сигнала только каналов первого цифрового мультиплекса. Чтобы еще десять телеканалов получили господдержку, этой осенью пришлось принимать поправки в закон «О Федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов».

Что такое цифровые мультиплексы В рамках перехода с аналогового на цифровой формат телевещания в России созданы два мультиплекса — два пакета каналов (по десять в каждом). Эти каналы доступны теперь практически всему населению страны, тогда как раньше, при аналоговом вещании, большинство коммерческих развлекательных каналов были доступны только жителям крупных городов. В первый мультиплекс вошли «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «Карусель», «ТВ Центр» и Общественное телевидение России. Инфраструктура для первого мультиплекса строилась на деньги государства. Второй мультиплекс задумывался как коммерческий. Строительство его инфраструктуры оплачивали сами вещатели, подразумевалось, что они будут полностью оплачивать и распространение цифрового сигнала. Во второй мультиплекс вошли СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», РЕН ТВ, «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас».

Государство решило субсидировать вещателей второго мультиплекса, поскольку затраты на распространение их сигнала в «цифре» оказались для телеканалов непосильными. В конце 2018 года Минкомсвязь уточняла, что в год десять вещателей второго мультиплекса должны платить ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 13 млрд руб. или 1,3 млрд руб. каждый канал. Для сравнения: общие затраты на распространение в «аналоге» для этих десяти каналов не превышали 500 млн руб.

Роспечать заключила девять соглашений с вещателями второго мультиплекса. Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» не финансируется Роспечатью, ее бюджет формируется в соответствии с межгосударственными договорами в рамках СНГ, поэтому «Мир» самостоятельно заключает договор с Российской телевизионной и радиовещательной сетью, уточнил через пресс-службу руководитель ведомства Михаил Сеславинский.