Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,05) Quote, 12:20
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 68,5 (+0,09) Quote, 12:20
Суд оштрафовал издание в Коми за публикации на местном языке Общество, 16:53 Президент Ирака подал в отставку Политика, 16:51 СМИ узнали о переходе лучшего бомбардира чемпионатов России в «Рубин» Спорт, 16:47 Как курс Bitcoin может превысить $417 тыс. Крипто, 16:46 Минздрав Алтая объяснил появление фото с лежащими в виде свастики детьми Общество, 16:44 Как купить машину у продавца из другого региона без риска. Карточки РБК и Сбербанк, 16:40 Регулятор потребовал от HeadHunter убрать нарушение закона о конкуренции Технологии и медиа, 16:29 В подмосковных Мытищах нашли сумку со скелетом человека Общество, 16:26 Православный телеканал «Спас» и «Пятница» получат из бюджета по ₽1,1 млрд Технологии и медиа, 16:26 Бизнес получил отсрочку на год в отказе от международных налоговых льгот Экономика, 16:22 4 причины купить квартиру со скидкой Партнерский материал, 16:17 Итоги-2019: самые креативные визажисты, парикмахеры и маникюрные мастера Pink, 16:16 Не все золото, что спасает: куда инвестировать, если неспокойно на рынках Quote, 16:06 Путин предложил работодателям больше думать о селянах с низкими доходами Политика, 16:03
Технологии и медиа ,  
0 
Православный телеканал «Спас» и «Пятница» получат из бюджета по ₽1,1 млрд
Чиновники согласовали господдержку каналам так называемого второго цифрового мультиплекса. Наибольшую сумму на распространение сигнала в малочисленных населенных пунктах получат «Спас» и «Пятница», наименьшую — «Муз ТВ»
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) заключило соглашения с девятью телевещателями второго цифрового мультиплекса (пакета каналов, распространяющихся на одной частоте) на предоставление им субсидий на распространение их сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют материалы госпортала «Электронный бюджет». Средства будут перечислены до конца года, следует из опубликованной информации.

До сих пор государство субсидировало распространение сигнала только каналов первого цифрового мультиплекса. Чтобы еще десять телеканалов получили господдержку, этой осенью пришлось принимать поправки в закон «О Федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов».

Что такое цифровые мультиплексы

В рамках перехода с аналогового на цифровой формат телевещания в России созданы два мультиплекса — два пакета каналов (по десять в каждом). Эти каналы доступны теперь практически всему населению страны, тогда как раньше, при аналоговом вещании, большинство коммерческих развлекательных каналов были доступны только жителям крупных городов.

В первый мультиплекс вошли «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «Карусель», «ТВ Центр» и Общественное телевидение России. Инфраструктура для первого мультиплекса строилась на деньги государства.

Второй мультиплекс задумывался как коммерческий. Строительство его инфраструктуры оплачивали сами вещатели, подразумевалось, что они будут полностью оплачивать и распространение цифрового сигнала. Во второй мультиплекс вошли СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», РЕН ТВ, «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас».

Государство решило субсидировать вещателей второго мультиплекса, поскольку затраты на распространение их сигнала в «цифре» оказались для телеканалов непосильными. В конце 2018 года Минкомсвязь уточняла, что в год десять вещателей второго мультиплекса должны платить ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 13 млрд руб. или 1,3 млрд руб. каждый канал. Для сравнения: общие затраты на распространение в «аналоге» для этих десяти каналов не превышали 500 млн руб.

Роспечать заключила девять соглашений с вещателями второго мультиплекса. Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» не финансируется Роспечатью, ее бюджет формируется в соответствии с межгосударственными договорами в рамках СНГ, поэтому «Мир» самостоятельно заключает договор с Российской телевизионной и радиовещательной сетью, уточнил через пресс-службу руководитель ведомства Михаил Сеславинский.

Выделенные телеканалам суммы разнятся. Наименьшая субсидия — 684,4 млн руб. — предоставлена «Муз ТВ» Ивана Таврина. Наибольшие — православному «Спасу» и входящей в «Газпром-Медиа» «Пятнице»: 1,107 млрд и 1,103 млрд руб. соответственно. У других вещателей размер субсидии колеблется от 704 млн до 755 млн руб. Для сравнения: у каналов первого мультиплекса в 2019 году подобные субсидии составили от 1,107 млрд («Карусель») до 1,262 млрд руб. («Первый канал»).

В Роспечати разницу в размере субсидий объяснили различными авансовыми платежами, которые телеканалы второго мультиплекса уже сделали в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети в первом квартале 2019 года, а также количеством студийных профилактик (когда вещание в регионе временно прекращается, чтобы проверить техническое оборудование и исправить выявленные неполадки) и местных вставок в эфир.

В 2019 году каналам второго мультиплекса была оказана разовая поддержка. Чтобы вещатели могли получать субсидии и дальше, Минкомсвязь в октябре предложила изменить закон «О СМИ».

Автор: Сергей Соболев
Теги: РТРС, Цифровое ТВ, Роспечать, мультиплекс, «Пятница», «Спас», «Первый канал»
Материалы по теме
В этом году правительство решило выделить развлекательному ТВ ₽7 млрд
Технологии и медиа
Минкомсвязь решила изменить закон о СМИ для поддержки развлекательного ТВ
Технологии и медиа
Десять развлекательных каналов могут получить поддержку из бюджета
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter