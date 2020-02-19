Государство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»

Госсубсидии на поддержку вещания в небольших городах ряда телеканалов, в том числе СТС, ТВ3, «Муз ТВ», в 2020 году сократились. А для православного «Спаса», получившего максимальную выплату в 2019-м, субсидия пока не предусмотрена

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) в конце января 2020 года заключило соглашения с семью телевещателями, входящими в так называемый второй цифровой мультиплекс: СТС, «Домашним», «Пятницей», ТВ3, «Муз ТВ», РЕН ТВ и «Звездой». Каждый из этих телеканалов в 2020 году получит по 250 млн руб. на распространение своего сигнала в населенных пунктах, где проживают менее 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют материалы Единого портала бюджетной системы РФ.

Договоры заключены, подтвердила РБК начальник отдела по связям с общественностью Роспечати Анфиса Храмова. По ее словам, «в ближайшее время каналы второго мультиплекса начнут получать деньги через Федеральное казначейство». В Национальной медиа группе (РЕН ТВ, СТС и «Домашний») подтвердили заключение соглашений с Роспечатью, представители других телеканалов отказались от комментариев.

В декабре прошлого года аналогичные субсидии были больше, максимальная — для телеканала «Спас» — превышала 1,1 млрд руб.