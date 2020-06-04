Расходы ВГТРК на контент в 2019 году почти в два раза превысили доходы

Крупнейшим по выручке вещателем в 2019 году стала ВГТРК. Однако у госхолдинга зафиксировано и наибольшее превышение расходов над доходами: 55 млрд против 28 млрд руб. Разрыв компенсируется субсидиями из бюджета

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

РБК проанализировал финансовые результаты отечественных телевещателей по РСБУ. В последние годы это единственная доступная информация об экономической деятельности телеканалов: ни один из них свои показатели по МСФО не раскрывает.

В открытых источниках есть только отчетность по международным стандартам всего холдинга «Газпром-Медиа», который, помимо телеканалов (НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, «Пятница», ТВ3 и др.), управляет радиостанциями, кинокомпанией, спутниковым оператором и другими активами. «Газпром-Медиа» финансовые результаты каждого из своих каналов не сообщает (выручка всего холдинга в 2019 году — 98 млрд руб., операционный убыток — 4,8 млрд руб., чистый убыток — 4,7 млрд руб.).

На основании отчетности по РСБУ делать управленческие выводы некорректно, поскольку деятельность осуществляется путем взаимодействия целой группы юрлиц, настаивает представитель Национальной медиа группы (РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че»). Показатели по МСФО собеседник РБК сообщить отказался.

В пресс-службе ВГТРК и «Газпром-Медиа» отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы других телеканалов.