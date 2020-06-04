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Технологии и медиа ,  
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Расходы ВГТРК на контент в 2019 году почти в два раза превысили доходы

Крупнейшим по выручке вещателем в 2019 году стала ВГТРК. Однако у госхолдинга зафиксировано и наибольшее превышение расходов над доходами: 55 млрд против 28 млрд руб. Разрыв компенсируется субсидиями из бюджета
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

РБК проанализировал финансовые результаты отечественных телевещателей по РСБУ. В последние годы это единственная доступная информация об экономической деятельности телеканалов: ни один из них свои показатели по МСФО не раскрывает.

В открытых источниках есть только отчетность по международным стандартам всего холдинга «Газпром-Медиа», который, помимо телеканалов (НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, «Пятница», ТВ3 и др.), управляет радиостанциями, кинокомпанией, спутниковым оператором и другими активами. «Газпром-Медиа» финансовые результаты каждого из своих каналов не сообщает (выручка всего холдинга в 2019 году — 98 млрд руб., операционный убыток — 4,8 млрд руб., чистый убыток — 4,7 млрд руб.).

На основании отчетности по РСБУ делать управленческие выводы некорректно, поскольку деятельность осуществляется путем взаимодействия целой группы юрлиц, настаивает представитель Национальной медиа группы (РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че»). Показатели по МСФО собеседник РБК сообщить отказался.

В пресс-службе ВГТРК и «Газпром-Медиа» отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы других телеканалов.

По состоянию на 4 июня в базе СПАРК есть сведения ФНС о финансовых показателях основных юрлиц 19 российских телеканалов. Нет информации о результатах СТС, НТВ и ТВ3.

О чем свидетельствует отчетность по РБСУ российских телевещателей на текущий момент:

  • Сразу шесть из 19 каналов увеличили в прошлом году свою выручку. Общие рекламные сборы вещателей (реклама — их основной источник дохода) снизились, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, на 6%, до 175 млрд руб. Падение рекламных доходов привело к кадровым перестановкам в Национальном рекламном альянсе, едином на ТВ продавце рекламы: его новым гендиректором в прошлом августе стал Алексей Толстоган из Национальной медиа группы. Представитель альянса не стал комментировать положительную динамику выручки шести вещателей.
  • Больше всех — в 2,6 раза, до 676 млн руб., — выросла выручка у канала «Супер», но это может объясняться эффектом низкой базы. Этот федеральный развлекательный вещатель был запущен «Газпром-Медиа» в январе 2018 года, но не смог сразу получить доступ к домохозяйствам, что отражалось на его рейтингах и, соответственно, рекламных сборах.
  • Без учета «Супера» самый большой рост доходов продемонстрировала «Пятница». Выручка этого канала по РСБУ увеличилась на 13%, до 7,6 млрд руб. Самое большое падение зафиксировано у «Первого канала» — на 18%, до 27 млрд руб.
  • Наибольшую выручку в 2019 году показала ВГТРК — 28,2 млрд руб. По этому показателю госхолдинг со своей флагманской «Россией 1» обогнал «Первый канал», который последние четыре года оставался крупнейшим по доходам вещателем. Но в выручке ВГТРК учтены доходы не только «России 1», но и информационной «России 24», региональных телеканалов, радиостанций и интернет-проектов.
  • У ВГТРК самый большой разрыв между расходами и доходами: госхолдинг потратил в прошлом году на производство и распространение контента на 27 млрд руб. больше, чем заработал. Эту разницу компенсируют субсидии (в 2019 году ВГТРК получил из бюджета почти 26 млрд руб.) и другие неосновные доходы, в результате по итогам 2019 года госхолдинг зафиксировал лишь 553 млн руб. чистого убытка.
  • Наибольшая прибыль от основной деятельности в прошлом году была у канала ТНТ — более 1,6 млрд руб. Этот показатель у канала снизился на 56%, в 2018-м это было почти 3,7 млрд руб. У ТНТ и самая большая чистая прибыль среди 19 телеканалов — 2 млрд руб. в 2019 году (годом ранее — 3,5 млрд руб.).
  • Сильнее всего, почти в два раза, прибыль от основной деятельности выросла в 2019 году у «Пятого канала»: с 453 млн до 899 млн руб. Максимальный рост операционного убытка зафиксирован у принадлежащей Минобороне «Звезды»: с 2 млрд в 2018-м до почти 3 млрд руб. в 2019 году. У «Звезды» рекордно увеличился и чистый убыток: с 74 млн в 2018-м до 343 млн руб. в 2019-м.
  • Самый большой чистый убыток в прошлом году показал «Первый канал» — 4,1 млрд руб. Но по сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 39% (тогда это были 6,8 млрд руб.). Наибольшая динамика чистой прибыли наблюдается у православного «Спаса»: если в 2018 году это был 31 млн руб., то в 2019-м — 65 млн руб. В абсолютных значениях это один из самых низких показателей среди всех вещателей.
Авторы: Сергей Соболев, Елизавета Ефимович
Теги: ВГТРК, «Первый канал», Национальная медиа группа, ТНТ, «Пятница»
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