Космонавт на МКС символически отключил аналоговое телевидение в России

Российский космонавт Александр Скворцов, находящийся на Международной космической станции, связался с Центром управления полетами и объявил о том, что Россия перешла на цифровое телевидение. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

«Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение. Еще чуть-чуть, и вся наша страна будет в «цифре», — заявил Скворцов, нажав после этого кнопку на ноутбуке.

Как отмечает агентство, космонавт вышел на связь с ЦУП на фоне установленного на МКС флага с символом цифрового эфирного телевидения — «цифровой бабочки».

Символическое нажатие кнопки стало последним шагом в отключении в российских регионах аналогового эфирного вещания федеральных телеканалов. В рамках финального этапа перехода на «цифру» аналоговое вещание отключили в еще 21 регионе. Это коснулось в том числе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Крыма, Челябинской, Астраханской и других областей, Карелии, Татарстана и Башкирии, Дагестана, Ингушетии и Забайкалья.