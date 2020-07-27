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Эксперты спрогнозировали самое слабое за 20 лет падение рекламного рынка

В 2020 году падение российского рекламного рынка из-за пандемии, по прогнозам агентства Zenith, не превысит 5%. В 2009 году на фоне мирового финансового кризиса рекламодатели снизили свои бюджеты на 28%
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Аналитики входящего в Publicis Groupe сетевого агентства Zenith предоставили РБК свой первый в этом году прогноз развития российского рекламного рынка. Как правило, агентство делает такие прогнозы ежеквартально, но в этом году из-за неопределенности, вызванной пандемией, штаб-квартира Zenith вынуждена была взять паузу.

В целом расходы на рекламу в России в целом к концу года снизятся на 4,8%, до 470,3 млрд руб., предполагают аналитики Zenith. В абсолютном значении потери составляют почти 24 млрд руб. По итогам 2019 года общие затраты на рекламу были оценены Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) в 494 млрд руб.

Рекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам
Технологии и медиа
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Наибольшие потери ожидаемо понесут издатели периодики — их рекламные сборы в 2020 году упадут, по версии Zenith, на 40%. Снижение в сегменте out of home (включает наружную рекламу, рекламу в кинотеатрах, внутри помещений и на транспорте) составит 15%, в сегменте радио — 10%. Доходы телевещателей могут снизиться на 9,9%.

Единственным медиасегментом, который к концу года сохранит положительную динамику, Zenith называет интернет. Его рекламные доходы в 2020-м увеличатся на 3,5%. При этом это будет наименьший прирост за всю историю Рунета, подчеркивают аналитики. Для сравнения: в прошлом году расходы на интернет-рекламу увеличились более чем на 20%.

Аналитики приготовились резко ухудшить прогноз по рекламному рынку России
Технологии и медиа
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Общее падение рекламных доходов, если ориентироваться на прогноз Zenith, будет самым незначительным за последние 20 лет. Всего с 2000 года отечественный рекламный рынок показывал отрицательную динамику два раза: в 2009 году (после мирового финансового кризиса осени 2008-го) и 2015-м (после резкой девальвации рубля в декабре 2014-го).

В 2009 году рекламодатели снизили свои расходы на 28%, до 186,4 млрд руб., свидетельствуют данные АКАР (неоднократно корректировались задним числом). Сильнее всех тогда также пострадала пресса — она потеряла 44% рекламных доходов. Снижение бюджетов на ТВ в 2009 году составило 18%. Интернет тогда вырос на 19%. Но его доля в общих расходах тогда была незначительной — только 10%.

В 2015 году рекламные бюджеты в целом снизились на 8%, до 326 млрд руб. Издатели тогда потеряли 26%, телеканалы — 14%, рекламные доходы интернет-площадок выросли на 16%.

Почему аналитики Zenith дали такой оптимистичный прогноз, в чем, по их мнению, принципиальное отличие нынешних событий от предыдущих экономических кризисов, что было с рекламными бюджетами во втором квартале, в разгар пандемии — читайте в материале РБК Pro.

Авторы: Елизавета Ефимович, Сергей Соболев
Теги: кризис, пандемия, коронавирус, реклама, тв, интернет
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