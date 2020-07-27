Эксперты спрогнозировали самое слабое за 20 лет падение рекламного рынка

В 2020 году падение российского рекламного рынка из-за пандемии, по прогнозам агентства Zenith, не превысит 5%. В 2009 году на фоне мирового финансового кризиса рекламодатели снизили свои бюджеты на 28%

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Аналитики входящего в Publicis Groupe сетевого агентства Zenith предоставили РБК свой первый в этом году прогноз развития российского рекламного рынка. Как правило, агентство делает такие прогнозы ежеквартально, но в этом году из-за неопределенности, вызванной пандемией, штаб-квартира Zenith вынуждена была взять паузу.

В целом расходы на рекламу в России в целом к концу года снизятся на 4,8%, до 470,3 млрд руб., предполагают аналитики Zenith. В абсолютном значении потери составляют почти 24 млрд руб. По итогам 2019 года общие затраты на рекламу были оценены Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) в 494 млрд руб.

Наибольшие потери ожидаемо понесут издатели периодики — их рекламные сборы в 2020 году упадут, по версии Zenith, на 40%. Снижение в сегменте out of home (включает наружную рекламу, рекламу в кинотеатрах, внутри помещений и на транспорте) составит 15%, в сегменте радио — 10%. Доходы телевещателей могут снизиться на 9,9%.

Единственным медиасегментом, который к концу года сохранит положительную динамику, Zenith называет интернет. Его рекламные доходы в 2020-м увеличатся на 3,5%. При этом это будет наименьший прирост за всю историю Рунета, подчеркивают аналитики. Для сравнения: в прошлом году расходы на интернет-рекламу увеличились более чем на 20%.