VK решил купить права на показ Олимпиады в Париже

Холдинг VK находится в финальной стадии переговоров по покупке digital-прав на показ Олимпиады-2024. При этом госканалы «Первый» и «Россия 1» от трансляции откажутся, а «Матч ТВ» примет решение на основе директивы Минспорта

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Холдинг VK ведет переговоры с крупнейшим оператором спортивных прав «Телеспорт Груп» Петра Макаренко по покупке digital-прав на трансляцию летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Об этом РБК сообщили три источника — на телевидении, в крупной IT-компании и в самом холдинге.

По словам двух собеседников, Макаренко вышел с предложением к холдингу VK по digital-правам на Олимпиаду еще в 2023 году. Источник РБК в VK, знакомый с ходом переговоров, подтвердил, что стороны близки к договоренности, но не стал раскрывать детали. В пресс-службе VK отказались от комментариев.

Ситуация с телевизионными правами на Олимпиаду иная. «Первый канал» и входящий в государственных холдинг ВГТРК канал «Россия 1» не будут транслировать летние Игры, знают два источника РБК на медиарынке. По словам одного из них, решение «игнорировать» Олимпиаду связано с общей геополитической повесткой.« Российские спортсмены смогут принимать участие только под нейтральным флагом и с рядом ограничений — объясняет он. — Да и [телевизионные] рейтинги [турнира] на этом фоне вряд ли будут высокими».

Специализирующийся на спортивном контенте «Матч ТВ», по словам источников РБК, пока не определился по поводу трансляции Олимпиады. Еще один собеседник, близкий к «Матч ТВ», утверждает, что руководство канала «ждет финального решения от Министерства спорта и Олимпийского комитета России (ОКР) с позицией по участию спортсменов из России, после чего будет принимать решение». Ранее президент России Владимир Путин поручил этим ведомствам сформировать предложения по участию российских атлетов в турнире. Как утверждал помощник президента Игорь Левитин, Минспорт и ОКР должны определить по каждой спортивной федерации, на каких условиях они поедут на Олимпийские игры и «какие декларации будут предписаны им для участия».

В пресс-службах «Первого», ВГТРК и «Матч ТВ» на запросы РБК не ответили.

Как распределяются трансляции Олимпиады

Из публичных источников следует, что сейчас права на показ Олимпиады в Париже находятся у оператора спортивных трансляций «Телеспорт Груп» Петра Макаренко. Еще в 2022 году в интервью ТАСС он заявлял, что купил права не только на летние Игры 2024 года, но и на зимние, которые состоятся в 2026-м, а также на чемпионат Европы по футболу 2028 года.

Впрочем, два источника РБК, знакомых с деталями переговоров Макаренко по продаже трансляций вещателям и онлайн-кинотеатрам, заявляют, что расчет с Международным олимпийским комитетом (МОК) еще не произведен. При этом, по словам собеседника РБК, у Макаренко есть обязательства перед МОК по показу 200 часов контента на каналах free-to-air (так называют бесплатно вещающие телеканалы, в России к ним относятся, например, каналы первого и второго мультиплексов, в том числе «Первый», «Россия 1» и «Матч ТВ»). Кроме того, у самого МОК «в принципе нет окончательного решения, предоставлять ли сигнал на Россию или нет».

На момент публикации Макаренко не ответил на запрос РБК.

Обычно наибольший интерес к digital-правам на спортивный контент проявляет онлайн-кинотеатр Okko. Платформе принадлежат в том числе права на трансляцию Кубка африканских наций — 2023, Кубка Дэвиса (крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе), чемпионата Европы по фигурному катанию, чемпионата и Кубка мира по биатлону, крупнейшего европейского баскетбольного турнира — Евролиги, испанской Ла Лиги, Лиги наций УЕФА, Кубка и Суперкубка Италии и т.д.

Однако в пресс-службе Okko РБК сообщили, что не планируют приобретать права на трансляцию Олимпийских игр. «Мы считаем, что с учетом отстранения российских спортсменов это событие не представляет большого интереса для аудитории в России», — утверждает представитель платформы.

Как взаимодействуют Okko и «Телеспорт» В сентябре 2023 года между Okko и «Телеспортом» произошел конфликт, связанный с Евро-2024. Онлайн-кинотеатр обвинил «Телеспорт Груп» в якобы незаконной продаже прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа» для показа на «Матч ТВ». В интервью «Матч ТВ» Петр Макаренко объяснял ситуацию тем, что «со стороны Okko есть ряд нарушений», о которых платформа была предупреждена, в том числе передача прав на трансляцию третьим лицам. В результате Okko подал на АО «Телеспорт Груп» в суд. На заседании, которое состоялось 14 февраля (корреспондент РБК присутствовал в зале суда), представители «Телеспорта» заявили, что «на протяжении длительного времени — минимум 155 эпизодов, возможно, больше — Okko распространял контент третьим лицам». Еще один иск на фоне этого скандала был подан лично главой Okko Сергеем Шишкиным к самому Петру Макаренко. В нем Шишкин просил суд исключить Макаренко из числа акционеров АО «Телеспорт Груп», где тому принадлежит 99%. Однако рассмотрение этого дела перевели в закрытый режим.

Допустят ли российских спортсменов на Олимпиаду

Исполком МОК в конце 2023 года объявил о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Париже только в нейтральном статусе и при соблюдении критериев. В частности, к участию допустят только тех спортсменов, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта, причем индивидуально. Участвовать в командных состязаниях российские спортсмены не будут. К участию не допустят тех, кто активно поддерживает специальную военную операцию на Украине и имеет отношение к армии или другим силовым структурам. Также на парижской Олимпиаде будет запрещена любая российская символика, включая флаг и гимн.

По состоянию на 8 декабря 2023 года всего восемь россиян квалифицировались на Олимпиаду, большинство из них — представители борьбы и дзюдо. Министр спорта России Олег Матыцин ранее говорил, что в случае допуска россиян к Играм претендовать на участие в соревнованиях смогут 108 атлетов. При этом президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявляла, что российские гимнастки точно не будут выступать в нейтральном статусе.

Предстоящая Олимпиада — не первый случай, когда российские спортсмены могут участвовать только в нейтральном статусе. Аналогичные ограничения уже действовали на зимних Играх в Пекине в 2022 году. А на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане россиян представляли как «олимпийских атлетов из России»: они также выступали под нейтральным флагом. Однако в том году это было связано не с геополитикой, а с антидопинговым скандалом. В ответ «Россия 1» даже отказалась показывать церемонию открытия Игр.