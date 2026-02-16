Telegram за сутки заблокировал более 200 тыс. групп и каналов

Telegram за прошедшее воскресенье заблокировал более 200 тыс. групп и каналов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Администрация Telegram за 15 февраля заблокировала 234 945 групп и каналов. Об этом свидетельствуют данные модерации мессенджера.

Уровень новых блокировок оказался самыми высоким с 23 января, когда модераторы забанили 300 840 ресурсов.

С начала года Telegram заблокировал более 7,2 млн групп и каналов, в том числе 77 472, связанных с детской порнографией.

К началу декабря 2025 года Telegram заблокировал почти 40 млн групп и каналов, 894 324 с материалами насилия над детьми.

В 2024 году основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Французская полиция предъявила ему обвинения в незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, а также отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами.

Роскомнадзор с 10 февраля решил начать процесс частичного ограничения работы Telegram.

