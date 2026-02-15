В Думе предложили Telegram сделать «несколько шагов» для снятия претензий

 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Боярский: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензий
Администрации Telegram осталось сделать «несколько шагов», чтобы выстроить отношения с РКН так, чтобы с мессенджера сняли претензии, заявил Боярский. Он отметил, что мессенджер удаляет часть материалов по требованию властей России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Руководство Telegram контактирует с Роскомнадзором и удаляет часть материалов по требованию, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью «Фонтанке».

«Контакт существует, в отличие от WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. — РБК), которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — сказал депутат.

Он заявил, что мессенджер не выполняет следующие требования российского законодательства: локализация данных пользователей на территории России, удаление запрещенной к распространению информации и сотрудничество с правоохранительными органами в раскрытии тяжких преступлений.

Что касается ограничения работы Telegram и недовольства по этому поводу среди граждан, в частности в Белгороде, поскольку оповещения о ракетной опасности приходят в телеграм-канале, Боярский отмечает, что в «белом списке» ресурсов, которые работают при ограничении мобильного интернета, Telegram «не будет никогда», поскольку это иностранная сеть, но есть мессенджер Мах. «Я просто понять не могу, как мы можем доверить иностранным сетям предупреждать наших граждан о ракетной опасности. Это странно», — добавил депутат.

Говоря об активном продвижении Мах в России, он признал, что есть «явные перегибы» на местах, однако национальный мессенджер является «последним кирпичом фундамента нашего цифрового суверенитета». Боярский отметил, что Мах еще «молодой» и его развитие — «сложная техническая задача и с точки зрения оборудования, и с точки зрения написания программного обеспечения».

Журналисты задали депутату вопрос, не рано ли в таком случае замедлять альтернативные платформы, сравнив Мах с «мужиком соседским», который «открывает дверь с ноги» и требует его «любить» от женщины, чей бывший муж был иностранцем. «Время такое — иностранца за дверь», — ответил Боярский.

Клишас допустил, что Telegram не сможет работать в России
Технологии и медиа

Прошлым летом в Telegram и WhatsApp ограничили голосовые вызовы. Роскомнадзор объяснял это борьбой с мошенничеством. Затем последовали новые ограничения работы мессенджеров, поскольку их руководство, как указали в РКН, проигнорировало требования о противодействии мошенникам.

В Telegram заявляли, что активно борются с вредоносным использованием мессенджера, включая призывы к диверсиям, насилию и мошенничеству. Представители WhatsApp, в свою очередь, пообещали сделать все, чтобы пользователям в России было доступно общение, защищенное сквозным шифрованием.

10 февраля источники РБК сообщили, что Роскомнадзор принял решение начать работу по ограничению работы Telegram. Позже РКН подтвердил, что вводит «последовательные ограничения», чтобы добиться от платформы соблюдения российского законодательства и обеспечения безопасности данных россиян.

Основатель Telegram Павел Дуров после этого заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление». 

