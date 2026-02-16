 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Барак Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян

Барак Обама об инопланетянах: вероятность существования жизни где-то там велика
Барак Обама
Барак Обама (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Бывший президент США Барак Обама объяснил свой недавний ответ о существовании инопланетян на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Я старался придерживаться духа быстрого ответа, но, раз это привлекло внимание, позвольте мне прояснить. Статистически Вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни где-то там велика. Но расстояния между солнечными системами настолько огромны, что шансы на то, что нас посещали инопланетяне, малы, и за время моего президентства я не видел никаких доказательств того, что внеземные цивилизации выходили с нами на контакт. Честно!» — написал он.

Илон Маск назвал себя инопланетянином
Общество
Илон Маск

Ранее Обама участвовал в подкасте ведущего Брайана Тайлера Коэна. Во время раунда, в ходе которого ведущий задает вопросы, а его собеседник должен быстро отвечать, он прокомментировал предположение о том, реальны ли инопланетяне.

После того как его спросили: «Инопланетяне реальны?», Обама ответил: «Они реальны, но я их не видел. Их не держат в Зоне 51. Нет никакого подземного объекта, если только нет огромного заговора, и они не скрывали это от президента Соединенных Штатов», — ответил он. После этого многие СМИ, например Herald Sun и Time, написали, что Барак Обама верит в инопланетян и называет их реальными.

В 2021 года Обама рассказывал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению. Обама заявил, что в Соединенных Штатах существуют съемки летающих объектов неустановленного происхождения. «Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию», — объяснил экс-президент.

