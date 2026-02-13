Сенатор Андрей Клишас допустил, что Telegram не сможет работать в России

Клишас допустил, что Telegram не сможет работать в России

Сенатор не исключил, что Telegram, а также WhatsApp не смогут работать в России, если не будут выполнять требования законодательства. На вопрос о возможности полной блокировки он призвал дождаться решения Роскомнадзора

Если Telegram не будет выполнять требования законодательства, ему будет все сложнее работать в России. Такое заявление сделал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас в эфире «Радио Sputnik». При этом он не исключил, что в итоге компания «возможно, не сможет здесь работать».

«Это касается и Telegram, и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), любой компании, в какой бы сфере она ни работала. Это общее правило, которое нужно всем принять и научиться соблюдать», — сказал Клишас.

Роскомнадзор предлагает мессенджерам соблюдать российские законы, добавил он. На уточняющий вопрос о том, возможна ли полная блокировка Telegram, сенатор призвал дождаться решения РКН.

«Есть полномочия Роскомнадзора, связанные с регулированием соответствующей сферы. Вот давайте дождемся его решения. А то, что Telegram идет на контакты с российскими властями, — хорошо. Нужно не просто идти на контакт, а выполнять требования закона, которые предъявляются Telegram, WhatsApp и любым другим площадкам», — сказал Клишас.

О том, что российские власти приняли решение начать работу по замедлению Telegram, РБК 10 февраля рассказали источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах. Один из собеседников уточнил, что ограничительные меры уже применяются.

Позднее в тот же день Роскомнадзор заявил, что мессенджер не принимает реальных мер для борьбы с мошенниками, не защищает персональные данные пользователей и нарушает российские законы. В ведомстве добавили, что «по решению уполномоченных органов» продолжат введение последовательных ограничений.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Решение объяснили тем, что мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В минувшем октябре РКН объявил, что начал частично ограничивать эти мессенджеры для «противодействия преступникам».