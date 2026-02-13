 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Клишас допустил, что Telegram не сможет работать в России

Сенатор Андрей Клишас допустил, что Telegram не сможет работать в России
Сенатор не исключил, что Telegram, а также WhatsApp не смогут работать в России, если не будут выполнять требования законодательства. На вопрос о возможности полной блокировки он призвал дождаться решения Роскомнадзора

Если Telegram не будет выполнять требования законодательства, ему будет все сложнее работать в России. Такое заявление сделал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас в эфире «Радио Sputnik». При этом он не исключил, что в итоге компания «возможно, не сможет здесь работать».

«Это касается и Telegram, и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), любой компании, в какой бы сфере она ни работала. Это общее правило, которое нужно всем принять и научиться соблюдать», — сказал Клишас.

Как в России ограничивали работу WhatsApp, Telegram и других сервисов
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор предлагает мессенджерам соблюдать российские законы, добавил он. На уточняющий вопрос о том, возможна ли полная блокировка Telegram, сенатор призвал дождаться решения РКН.

«Есть полномочия Роскомнадзора, связанные с регулированием соответствующей сферы. Вот давайте дождемся его решения. А то, что Telegram идет на контакты с российскими властями, — хорошо. Нужно не просто идти на контакт, а выполнять требования закона, которые предъявляются Telegram, WhatsApp и любым другим площадкам», — сказал Клишас.

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Технологии и медиа
Фото:Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

О том, что российские власти приняли решение начать работу по замедлению Telegram, РБК 10 февраля рассказали источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах. Один из собеседников уточнил, что ограничительные меры уже применяются.

Позднее в тот же день Роскомнадзор заявил, что мессенджер не принимает реальных мер для борьбы с мошенниками, не защищает персональные данные пользователей и нарушает российские законы. В ведомстве добавили, что «по решению уполномоченных органов» продолжат введение последовательных ограничений.

Дуров исключил успех у сервисов, «навязанных чиновниками»
Технологии и медиа
Павел Дуров

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Решение объяснили тем, что мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В минувшем октябре РКН объявил, что начал частично ограничивать эти мессенджеры для «противодействия преступникам».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Telegram Whatsapp мессенджер Роскомнадзор Андрей Клишас
Андрей Клишас фото
Андрей Клишас
сенатор
9 ноября 1972 года
Материалы по теме
Клименко назвал главную сложность для бизнеса из-за замедления Telegram
Технологии и медиа
Таганский суд оштрафовал Telegram на 10,8 млн руб.
Технологии и медиа
Песков усомнился насчет связи в зоне спецоперации через Telegram
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Малинин в шнурках Овечкина сенсационно проиграл Олимпиаду Спорт, 01:02
Гуменник занял шестое место на Олимпиаде, победил Шайдоров из Казахстана Спорт, 01:00
Гуменник исполнил пять четверных прыжков. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 00:50
Кличко сообщил о взрывах в Киеве Политика, 00:27
Рубио встретится с Зеленским в Мюнхене Политика, 00:22
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 00:12
Синоптик назвал прошедшую пятницу самым теплым в этом году днем в Москве Общество, 00:12
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Шереметьево ввели прием и отправку рейсов по согласованию Политика, 00:06
Олимпийским чемпионом в скелетоне впервые в истории стал британец Спорт, 00:05
Мелания Трамп станцевала с мужем танец, за который его критиковала Общество, 13 фев, 23:54
Клишас допустил, что Telegram не сможет работать в России Технологии и медиа, 13 фев, 23:44
Грэм предложил вручить Путину награду «Человек года НАТО» Политика, 13 фев, 23:38
За три часа над Россией сбили 13 беспилотников Мнение, 13 фев, 23:37
ПСЖ с Сафоновым в воротах проиграл «Ренну» в чемпионате Франции Спорт, 13 фев, 23:31