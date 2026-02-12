Дуров исключил успех у сервисов, «навязанных чиновниками»

Дуров раскритиковал ограничение работы Telegram в России, отметив, что отсутствие конкуренции снижает безопасность общения. Кремль заявлял, что решение принято из-за отказа мессенджера соблюдать российское законодательство

Павел Дуров (Фото: Poitout Florian / Reuters)

Движущей силой инноваций является конкуренция, ее отсутствие лишь снижает качество жизни и безопасность общения, заявил основатель Telegram Павел Дуров после ограничения работы мессенджера в России.

«В качестве аргумента за блокировку Telegram и принудительный перевод россиян в другое приложение иногда ссылаются на пример Китая и его мессенджера WeChat. Но это сравнение ошибочно», — написал предприниматель в своем русскоязычном канале в Telegram.

Говоря о WeChat, Дуров отметил, что он стал «абсолютным лидером в свободной конкурентной борьбе» начала 2010-х годов, так как смог предложить китайским пользователям «лучший сервис из десятков претендентов». Основатель Telegram отметил, что китайский мессенджер сначала «органически завоевал большинство аудитории», а затем уже государство начало интегрировать в него свои услуги.

«То есть попытка России директивно навязать населению сервис не имеет успешных примеров в мировой практике. В мире существуют всего три лидирующих на своих рынках локальных мессенджера, и все они стали результатом рыночной конкуренции, а не назначения чиновниками», — заключил Дуров.

Решение об ограничении работы Telegram в России принято из-за отказа мессенджера соблюдать российское законодательство, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что власти решили ограничить работу Telegram, источники РБК сообщили 10 февраля. До этого российские пользователи жаловались на проблемы с мессенджером.

Роскомнадзор позднее подтвердил, что продолжает введение ограничений в отношении сервиса «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан» (в августе ведомство объявило об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), заявив, что сервисы используются «для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». Несколько месяцев спустя РКН заявил о частичной блокировке этих мессенджеров «для противодействия преступникам». Дуров после этого подчеркнул, что Telegram будет придерживаться принципов свободы слова и уважать конфиденциальность пользователей.

Накануне 17 депутатов из фракций КПРФ и «Справедливая Россия» сообщили, что к ним поступают «многочисленные обращения» из-за замедления Telegram. Парламентарии предложили комитету по информационной политике Госдумы запросить у Минцифры информацию о причинах ограничений, правовых основаниях для этого и перспективах дальнейшей работы мессенджера на территории России, но большинство депутатов их инициативу не поддержали.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, критикуя ограничения Telegram, говорил, что «мессенджер — порой единственная связь на фронте». В то же время в Кремле усомнились, «что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера».