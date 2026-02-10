Дуров выступил с первым заявлением после замедления Telegram в России

Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением, заявил Дуров после решения Роскомнадзора замедлить работу Telegram в России. Надзорная служба настаивает, что такие меры необходимы для борьбы с мошенничеством

Павел Дуров (Фото: Tatan Syuflana / AP / ТАСС)

Telegram продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, заявил его основатель Павел Дуров. Это его первый комментарий после решения Роскомнадзора ограничить работу мессенджера в России.



«Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением. Telegram отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления», — написал Дуров в телеграм-канале.



Дуров напомнил, что в 2018 году решение о запрете использования Telegram на территории страны принял суд в Иране. «Восемь лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. <...> Несмотря на запрет, большинство иранцев по-прежнему используют Telegram, обходя цензуру», — добавил он.

О том, что власти решили начать замедление работы Telegram в России, первыми РБК рассказали два источника в профильных ведомствах и источник в индустрии информационных технологий. Один из собеседников уточнил, что меры по замедлению мессенджера уже принимаются. Позже Роскомнадзор подтвердил, что вводит «последовательные ограничения» с целью добиться соблюдения российского законодательства.

Павел Дуров основал Telegram в 2013 году. Изначально штаб-квартира компании находилась в Берлине, затем переехала в Дубай. Весной 2018 года Telegram был заблокирован в России по решению суда. ФСБ тогда потребовала от платформы ключи шифрования для доступа к перепискам, но руководство мессенджера отказалась их предоставить. Власти решили разблокировать Telegram летом 2020 года. Согласно данным Mediascope за декабрь 2025 года, Telegram занимает вторую строчку в рейтинге популярных у российских пользователей мессенджеров. Его ежемесячная аудитория — 93,6 млн человек.

С первыми ограничениями работы Telegram пользователи столкнулись в августе 2025 года: тогда в мессенджере возникли проблемы со звонками. Необходимость меры Роскомнадзор объяснил борьбой с распространением мошенничества. По версии надзорной службы, голосовой сервис Telegram использовался «для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В октябре прошлого года последовала новая волна ограничений, поскольку руководство Telegram, как указали в РКН, проигнорировало требования о противодействии мошенникам. По этой же причине в России была ограничена работа мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

В Telegram заявляли, что мессенджер активно борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к диверсиям, насилию и мошенничеству. Представители WhatsApp, в свою очередь, пообещали сделать все, чтобы пользователям в России было доступно общение, защищенное сквозным шифрованием.