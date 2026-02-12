Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Замедление Telegram привело к проблемам у мобильных разработчиков: они не могут тестировать приложения и оповещать об обновлениях. Мессенджер стал основной площадкой для этого после закрытия доступа к сервисам Google и Microsoft

Telegram превратился в критическую инфраструктуру для мобильной разработки, а его замедление грозит сбоями в выпуске обновлений приложений, заявили опрошенные РБК участники рынка.

По словам директора по инновациям Fork-Tech Владислава Лаптева, после ухода из России зарубежных платформ для разработки из-за начала спецоперации на Украине Telegram превратился из средства коммуникации в один из ключевых инструментов доставки тестовых сборок приложений, то есть того софта, который еще не вышел в App Store и Google Play, но уже нуждается в проверке тестировщиками и другими сотрудниками.

Telegram встроился в пайплайн выпуска приложений на всех этапах, подтвердил руководитель направления разработки iOS red_mad_robot Александр Тузовский. «В мобильной разработке Telegram часто выступает как оперативный «транспорт» для команды: тематические чаты по проектам и релизам, уведомления от CI/CD (набор принципов и практик, которые позволяют разработчикам чаще и надежнее развертывать изменения программного обеспечения. — РБК), боты для сбора фидбэка от тестировщиков, а также автоматические сообщения о статусах публикации в сторах», — объясняет Тузовский.

Его коллега, руководитель направления разработки Android Сергей Иванов уточнил: Telegram не является хранилищем кода или сборок, но служит быстрым каналом доставки ссылок и контекста: что именно проверять и в каком состоянии релиз. «Преимущество Telegram в его распространенности, низком пороге входа, удобном API и условной бесплатности», — уточнил он.

Что произошло с Telegram 9–10 февраля пользователи Telegram в России начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера. Представитель Роскомнадзора (РКН) заявил, что ведомство продолжает предпринимать меры, чтобы побудить администрацию сервиса выполнить требования российского законодательства. В августе 2025-го Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram, а также WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещенной в России). В октябре 2025-го Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp в отдельных регионах для противодействия преступникам. Теперь в РКН заявили, что ряд мессенджеров, в том числе Telegram, по-прежнему не исполняют российское законодательство, не защищают персональные данные, не противодействуют мошенничеству и использованию мессенджера в преступных целях.

До 2022 года российские мобильные разработчики чаще всего использовали для работы Firebase App Distribution от Google и App Center от Microsoft, пояснил Лаптев. Для операционной системы iOS разработка корпоративных приложений велась в Apple Developer Enterprise Program (ADEP), но в феврале 2025-го Apple закрыла для российских разработчиков доступ к этой платформе. Сервис Firebase от Google, по словам Лаптева, попал под блокировку Роскомнадзора еще несколько лет назад. «IP-адреса ряда сервисов Google блокирует в России Роскомнадзор. Также сама Google ввела ограничения по оплате для россиян и начала удалять аккаунты российских пользователей, которые попали под санкции», — рассказал эксперт. В марте 2025-го Microsoft закрыла центр разработки корпоративных приложений App Center и посоветовала пользователям перейти на продукты Microsoft Azure. Этими решениями российские разработчики также не могут пользоваться, так как доступ к ним в сентябре 2024-го закрыла сама Microsoft.

Представитель Fork-Tech напомнил, что, после того как с 2022 года ушли зарубежные сервисы дистрибуции, для многих российских разработчиков Telegram стал вынужденной заменой. «Сейчас разработчики рискуют потерять инфраструктурный канал во второй раз за четыре года. Особенно остро это ощутили крупные финансовые организации, где требования к контролю качества и безопасности приложений значительно выше», — заявил представитель компании. По его словам, у типичного банка из топ-30 — десятки мобильных приложений: клиентский банк, брокер, страховые сервисы, внутренние инструменты для сотрудников. Каждое из них проходит тестирование с участием сотен людей. «Требования регуляторов не позволяют раздавать тестовые сборки через неконтролируемые каналы: нужен учет — кто получил доступ, к какой версии и возможность этот доступ отозвать. Telegram такого контроля не обеспечивает, но доступных российских альтернатив на рынке на тот момент не было вообще», — признал представитель Fork-Tech.

Замедление Telegram стало проблемой для тех команд, у которых процессы разработки и конвейеры сборки приложений настроены на Telegram в качестве мессенджера, или для тех, у кого там есть вспомогательные боты, отметил вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям финансовой группы «БКС Холдинг» Сергей Путятинский. «Для нашей компании это неактуально, у нас используются внутренние инструменты, которые мы внедрили несколько лет назад. Но я знаю много крупных организаций в России, которые до сих пор используют Telegram в процессах мобильной разработки. Это, конечно, несет существенные риски для них, поэтому проблема на рынке есть», — прокомментировал он РБК. В качестве альтернативы, по его мнению, можно использовать внутренние системы, мессенджеры и боты, построенные либо на российских продуктах, либо на open source (открытый исходный код).

Представитель ВТБ сообщил РБК, что банк не использует Telegram во внутренних процессах. «Мы успешно прошли этап импортозамещения и построили инфраструктуру на отечественных решениях, преимущественно собственной разработки. Для внутренних коммуникаций у нас также есть свой собственный корпоративный мессенджер», — заявил он.

Замедление Telegram ударило по двум ключевым параметрам разработки приложений: оперативности уведомлений и скорости обмена файлами, говорит Сергей Иванов из red_mad_robot. Это особенно критично в моменты, когда новую версию приложения нужно срочно собрать, проверить и отправить в магазин. «Когда разработчики и тестировщики поздно получают сигналы о проблемах, им приходится тратить время на переписки и перепроверки вручную. А если новые версии выходят каждый день — процесс начинает давать сбои», — говорит он. В red_mad_robot сейчас перестраивают процессы: тестовые версии теперь выкладывают в специальные корпоративные хранилища, а уведомления дублируют в другие мессенджеры, чтобы не зависеть от одного канала.

Проблемы разработчиков от замедления Telegram не ограничиваются тестированием, это также удар по экономике приложений из-за удорожания регистрации пользователей, заявила РБК директор по продуктам студии разработки «Решение» Анфиса Кондрашова. «Дело касается стоимости отправки кода для авторизации пользователя при регистрации в приложении: отправить код через Telegram стоит 5 руб., а СМС-сообщение — более 40 руб. за штуку. Экономика наших клиентов пострадает серьезно», — предупреждает она. Кондрашова привела расчет: для 20 тыс. активных пользователей отправка кодов через Telegram обойдется в 100 тыс. руб., через СМС — уже в 800 тыс. руб. «Telegram — самый популярный способ, этот мессенджер есть у большинства пользователей нашей целевой аудитории 18–45 лет. По охвату он практически равен СМС», — отметила она.

Сейчас студия «Решение» рассматривает варианты перехода на VK или «в самом крайнем случае — на Max». «WhatsApp уже не приходит большей части пользователей из-за блокировок, VK многие давно не используют или у них отключены уведомления, а Max использует минимальная доля целевой аудитории, даже меньше, чем VK. Равнозначный аналог Telegram по факту один — СМС», — резюмирует Кондрашова.

РБК направил запросы в «Сбер» и Газпромбанк. Представитель Т-банка отказался от комментариев.