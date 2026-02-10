Роскомнадзор начнет ограничение работы Telegram

Власти приняли решение начать работу по замедлению мессенджера Telegram в России, рассказали источники РБК. По их словам, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса сегодня

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Власти приняли решение начать работу по замедлению работы мессенджера Telegram в России, рассказали РБК источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах.

По словам двух источников, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля. Еще один источник РБК добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничивал звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Ведомство объяснило ограничения тем, что мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В октябре Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам. В декабре председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия») заявил, что о полной блокировке Telegram в России речь пока не идет. «Telegram был и остается не только мессенджером, но и социальной сетью, поэтому к нему нужно подходить именно с этой стороны. В нем созданы и работают каналы, в которые были вложены большие средства и силы. Я бы пока предпочел не говорить о полной блокировке Telegram», — сказал он.

В середине января член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов. В РКН тогда заявили РБК, что новые ограничительные меры по отношению к Telegram в России не применяются.

Через несколько дней зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор постепенно блокирует работу Telegram. По его словам, это происходит из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений.

9 и 10 февраля российские пользователи жаловались на проблемы в работе Telegram, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф». Жалобы пользователей фиксировались и в середине января, и в конце декабря.

В России уже вводились ограничения на работу Тelegram. В апреле 2018 года мессенджер заблокировали в связи с отказом от передачи ФСБ ключей дешифровки сообщений пользователей. В июне 2020 года Роскомнадзор отказался от требований по блокировке. Ведомство заявило, что основатель Telegram Павел Дуров объявил о готовности «противодействовать терроризму и экстремизму». Мессенджер уплатил штрафы за отказ удалить запрещенный в России контент по девяти делам.