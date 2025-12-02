 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Telegram за сутки заблокировал более 510 тыс. каналов и пабликов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

За 1 декабря мессенджер Telegram заблокировал 510 768 групп и каналов, следует из обзора модерации платформы. Эта цифра стала вторым максимальным показателем с 13 ноября, когда Telegram заблокировал рекордные 519 645 каналов.

Всего с начала 2025 года мессенджер заблокировал 38 963 785 групп и каналов, включая 894 324 с материалами насилия над детьми и 217 296 групп и каналов, связанных с террористическими сообществами.

ФСБ заявила о фейковых аккаунтах в Telegram, вовлекающих в диверсии
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В Telegram любой пользователь может пожаловаться на пост, удержав палец на нем и выбрав соответствующий пункт меню. Однако контент удаляется лишь в случае нарушения пользовательского соглашения.

В 2024 году из-за недостаточной модерации и отказа бизнесмена сотрудничать с правоохранительными органами во Франции задержания основателя Telegram Павла Дурова.

В результате Telegram обновил политику модерации, а Дуров подчеркнул, что с 2018 года мессенджер предоставляет силовикам IP-адреса и номера телефонов преступников по законным запросам.

Полина Дуганова
Telegram блокировки Telegram-каналы удаление
