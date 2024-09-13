Новые санкции США в сфере IT. С какими последствиями столкнулся бизнес

12 сентября в силу вступили санкции США, которые запрещают американским компаниям оказывать клиентам из России IT-услуги и поставлять отдельный софт. Некоторые эксперты ждали «IT-апокалипсиса», но пока его признаков не видно

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

С 12 сентября вступил в силу июньский пакет санкций США против России, по которым американским компаниям запрещено оказывать российским клиентам ряд IT-услуг, в том числе поставлять софт для планирования ресурсов предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), бизнес-аналитики (BI), управления цепочками поставок (SCM), корпоративного хранилища данных (EDW), управления техническим обслуживанием (CMMS), а также проектами и жизненным циклом продукта (PLM). Также запрещено оказывать услуги IT-поддержки или облачные услуги для соответствующего программного обеспечения «любому лицу, находящемуся на территории России».

Ссылаясь на эти запреты, с 9 сентября прекратил работу в России принадлежащий Google облачный сервис BigQuery (облачное хранилище, позволяющее быстро обрабатывать запросы к большим наборам данных), сообщалось в телеграм-канале IT-компании «Софтлайн». Там же говорилось, что Microsoft продолжает отключать заказчиков от облачных сервисов. Ограничения затронули Microsoft Office 365, платформу управления мобильностью и безопасности Microsoft Enterprise Mobility + Security, а также коммуникационный сервис Teams как у коммерческих клиентов, так и в образовательных учреждениях (школах, вузах).

О прекращении работы в России ранее заявил ряд зарубежных IT-компаний, в том числе сервис для создания заметок, организации совместной работы Notion, cервис для совместной работы над проектами Miro, разработчик программного обеспечения для маркетологов Hubspot, конструкторы сайтов Wix и Ecwid, сервис для совместной работы Coda, сервис управления проектами ClickUp, корпоративный мессенджер Slack и др. Впрочем, Miro обещала сохранить доступ бесплатным клиентам.

Ряд IT-экспертов ожидали, что на фоне санкций 12 сентября в России случится «IT-апокалипсис», хотя Минфин США ввел и ряд исключений из санкций. Например, из-под их действия выведены компании, находящиеся на территории России, но контролируемые лицами из США, а также «дочки» российских компаний, расположенные в третьих странах, но при условии, что услуги не будут предоставляться материнской компании или реэкспортированы в Россию. Ранее из-под действия санкций были выведены чаты, мессенджеры, соцсети, электронная почта, платформы для онлайн-обучения и видеоконференций.

Как российский бизнес решает проблемы

Microsoft предупредила об отключении российских аккаунтов Office 365 еще в начале этого года на фоне санкций ЕС. По словам источника РБК на IT-рынке, неделю назад компания разослала своим корпоративным клиентам очередное письмо с предупреждением о скором отключении. В ряде компаний отключение произошло в пятницу, 13 сентября, рассказали РБК два источника на рынке. «После этого компьютер превратился в «кирпич», — отметил один из собеседников.

По словам второго собеседника, продолжают работать «пиратские» версии продукта. По его оценке, официальным, то есть не пиратским, в России был примерно каждый третий аккаунт Microsoft.

Начальник отдела видео-конференц-связи в «Газпром нефти» Игорь Клушин в 2023 году на форуме «Видео + Конференция» говорил, что компания пыталась договориться с Microsoft, чтобы организовать коммуникационный сервис Teams в виде on-premise инсталляции для «Газпрома» (такой формат предполагает, что заказчик покупает только лицензию, а инфраструктуру для работы софта обеспечивает самостоятельно — на своем оборудовании и инфраструктуре). Но, по его словам, «Microsoft вообще отказалась рассматривать эту ветку развития продукта и полностью перешла на подписную модель».

Но, например, в формате on-premise во многих крупных компаниях внедрены решения немецкой SAP, которая является лидером в области ERP в России. В таком случае у клиентов остается возможность использовать продукт, но без возможности его обновления и технической поддержки со стороны вендора, поясняет руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева. Сейчас отечественные компании занимаются разработкой аналогов системам SAP, но полноценной замены пока нет. При этом технической поддержкой решений SAP занимается ряд российских компаний, в том числе созданные бывшими сотрудниками вендора.

SAP еще в марте этого года закрыла доступ к облачным услугам клиентам из России. Тогда же запретил российским компаниям использовать продукты и самый популярный в России поставщик софта для проектирования и моделирования Autodesk. В середине лета крупные российские девелоперы жаловались РБК, что Autodesk начала блокировку компаний из России, которые продолжали пользоваться ее решением, делая закупки через третьи страны или через VPN. В итоге вместе с потерей доступа к облачному решению Autodesk они лишились доступа к своей проектной документации, которая там хранилась.

Бесплатные облачные решения для физлиц формально попадают под исключение из санкций, их разработчики не обязаны ограничивать доступ для российских пользователей, отмечает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Кирилл Ляхманов. «Но, как мы видели на примере Miro и Notion, компании зачастую толкуют санкции по-своему, — рассуждает он. — Остается возможность использовать VPN для доступа к таким сервисам: ограничения касаются не граждан, а IP-адресов пользователей».

Кроме того, ряд российских игроков рынка разработали свои аналоги решениям компаний, недавно объявивших об уходе из России. В частности, для замены Miro VK запустил «VK Доску», «Яндекс» — «Яндекс Концепт», Т-банк — платформу Unidraw.

О дате 12 сентября знали заранее, российский рынок подготовился к этому дню, говорит замгендиректора по науке АО «СиСофт Девелопмент» (разработчик строительного программного обеспечения) Михаил Бочаров. По его словам, та часть рынка, которая продолжала использовать зарубежные продукты, вряд ли расскажет о возникших сложностях открыто. «Последствия отключений мы увидим чуть позже, но большая часть компаний сможет все скрыть и быстро перейдет на российское программное обеспечение», — считает эксперт. С ним согласен вице-президент ГК «Софтлайн» Андрей Благоразумов. По его словам, большинство игроков уже предприняли шаги для минимизации возможных рисков после вступления в силу новых санкций. В краткосрочной перспективе он не ожидает серьезных проблем, связанных с введенными санкциями.

В 2022 году произошел массовый уход зарубежных компаний и их продуктов из России, и уже тогда российские предприятия столкнулись с одномоментным отключением от облачных сервисов и потерей своих данных, указывает исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. «Сейчас мы наблюдаем очередную волну санкционных отключений российских пользователей от зарубежных решений. Это еще раз доказывает, что переход на отечественные решения не только неизбежен, но и позволяет купировать производственные риски», — заключает он.