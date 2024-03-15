 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России

Microsoft с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России
Сюжет
Война санкций
Microsoft в письме клиентам из России объявила, что c 20 марта приостановит доступ к своим облачным продуктам из-за санкций ЕС
Microsoft MSFT Купить
Фото: Ingram Images / Global Look Press
Фото: Ingram Images / Global Look Press

Американская компания Microsoft отправила российским компаниям письмо о том, что c 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. Источник на IT-рынке также сообщил РБК о получении такого письма своим заказчиком. Информацию о письме РБК подтвердили в ГК Softline (разработчик экосистемы Softline Universe). PR-директор Softline Светлана Ащеулова сообщила о получении аналогичной информации и от Amazon.

«В связи с этим ГК Softline предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google», — сказала она РБК. Ащеулова со ссылкой на письма правообладателей уточнила, что с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как Power BI, Dynamics CRM и др. «Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», — сказала представитель российского разработчика.

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров из «Полуночной метели»
Технологии и медиа
Фото:Drew Angerer / Getty Images

В Microsoft объяснили, что из-за санкций ЕС не смогут поставлять «определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России».

«Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение, или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС. После 20 марта 2024 года вы не сможете получить доступ к этим продуктам или услугам Microsoft, а также к любым данным, хранящимся в них», — говорится в письме компании.

Это связано с 12-м пакетом санкций ЕС против России, который был принят 19 декабря 2023 года. В нем содержатся ограничения на поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики (BI, CRM и др.), пояснила Ащеулова.

«Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к данным, содержащимся в них, с 20 марта 2024 года будет невозможно. Согласно письмам от правообладателей, данные продукты станут недоступны для российских клиентов в связи с требованиями новых положений Регламента ЕС 833/2014, который вводит ограничения на поставку в Россию различных видов программного обеспечения. Важно отметить, что речь может идти обо всех облачных продуктах Microsoft, Amazon и Google, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в РФ согласно требованиям указанного выше регламента», — отметила она.

Читайте на РБК Pro
Когда люди с СДВГ становятся незаменимыми сотрудниками
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Синие воротнички не хотят учиться. В чем ошибаются эйчары
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки

В Softline рекомендовали всем компаниям в кратчайшие сроки выполнить резервное копирование данных со всех облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google.

По словам генерального директора компании «Базальт СПО» (разработчик российских операционных систем «Альт»), члена правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Алексея Смирнова, у каких-то организаций «еще была ранее купленная подписка на продукты Microsoft», какие-то «оплачивали сервисы с зарубежных счетов». «Использовать сервисы Microsoft, особенно для хранения данных, было недальновидным решением. Риск был, и теперь он реализовался. Это серьезный аргумент для организаций, которые избегают перехода на отечественное ПО и сервисы», — считает Смирнов.

Источник на IT-рынке также сказал РБК, что большое количество компаний в коммерческом секторе продолжали пользоваться продуктами Microsoft. «Один из знакомых заказчиков упоминал, что еще неделю назад встречался с представителями Microsoft, и те давали гарантии, что ничего не отключат. Схемы покупки были разными, но раскрывать их в публичной плоскости нельзя», — сообщил собеседник.

В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, Microsoft объявила о приостановке продаж продуктов и услуг в России. В августе прошлого года стало известно, что компания перестанет продлевать подписки на Microsoft 365 (сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint) корпоративным клиентам в России после 30 сентября из-за санкций. Глава Минцифры Максут Шадаев тогда заявил, что «многие в этом смысле переходят на российские операционные системы на базе Linux» и что в России есть альтернатива американскому софту.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Microsoft облачные сервисы санкции против России
Материалы по теме
Microsoft впервые за 30 лет добавит на клавиатуру новую важную клавишу
Технологии и медиа
В Microsoft рассказали об обсуждении с Apple внедрения Bing в Safari
Бизнес
Власти США обвинили Microsoft в неуплате $28,9 млрд налогов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 16:52
Выборы президента России. Главное Политика, 18:16
В Уфе отметили лучшие идеи по развитию России грантами по ₽500 тыс. Отрасли, 18:09
Глава метро Киева уволился после обвинений в коррупции Общество, 18:06
Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России Технологии и медиа, 18:05
Избирком Югры рассказал подробности попытки поджога урны в Когалыме Политика, 18:03
Росстат зафиксировал падение ввода жилья в Москве Недвижимость, 18:02
Продукты за час: чего хотят покупатели от food-ретейла РБК и Яндекс, 18:00
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Насколько велик риск отставки Нетаньяху с поста премьер-министра Израиля Политика, 17:54
Путин заявил, что удары Киева по России не останутся безнаказанными Политика, 17:53
Минобороны назвало число потерянных ВСУ танков и Bradley за неделю Политика, 17:39
В Белгородской области силы ПВО уничтожили еще пять снарядов РСЗО Vampire Политика, 17:37
Дилер назвал цены на кроссовер Solaris HC Авто, 17:36
Без шума и толпы: квартиры с московской пропиской и окнами на природу РБК и ПИК, 17:33
МОК не будет требовать осудить военную операцию для допуска на Олимпиаду Спорт, 17:32