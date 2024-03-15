Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России

Microsoft в письме клиентам из России объявила, что c 20 марта приостановит доступ к своим облачным продуктам из-за санкций ЕС

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Американская компания Microsoft отправила российским компаниям письмо о том, что c 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. Источник на IT-рынке также сообщил РБК о получении такого письма своим заказчиком. Информацию о письме РБК подтвердили в ГК Softline (разработчик экосистемы Softline Universe). PR-директор Softline Светлана Ащеулова сообщила о получении аналогичной информации и от Amazon.

«В связи с этим ГК Softline предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google», — сказала она РБК. Ащеулова со ссылкой на письма правообладателей уточнила, что с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как Power BI, Dynamics CRM и др. «Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», — сказала представитель российского разработчика.

В Microsoft объяснили, что из-за санкций ЕС не смогут поставлять «определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России».

«Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение, или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС. После 20 марта 2024 года вы не сможете получить доступ к этим продуктам или услугам Microsoft, а также к любым данным, хранящимся в них», — говорится в письме компании.

Это связано с 12-м пакетом санкций ЕС против России, который был принят 19 декабря 2023 года. В нем содержатся ограничения на поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики (BI, CRM и др.), пояснила Ащеулова.

«Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к данным, содержащимся в них, с 20 марта 2024 года будет невозможно. Согласно письмам от правообладателей, данные продукты станут недоступны для российских клиентов в связи с требованиями новых положений Регламента ЕС 833/2014, который вводит ограничения на поставку в Россию различных видов программного обеспечения. Важно отметить, что речь может идти обо всех облачных продуктах Microsoft, Amazon и Google, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в РФ согласно требованиям указанного выше регламента», — отметила она.

В Softline рекомендовали всем компаниям в кратчайшие сроки выполнить резервное копирование данных со всех облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google.

По словам генерального директора компании «Базальт СПО» (разработчик российских операционных систем «Альт»), члена правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Алексея Смирнова, у каких-то организаций «еще была ранее купленная подписка на продукты Microsoft», какие-то «оплачивали сервисы с зарубежных счетов». «Использовать сервисы Microsoft, особенно для хранения данных, было недальновидным решением. Риск был, и теперь он реализовался. Это серьезный аргумент для организаций, которые избегают перехода на отечественное ПО и сервисы», — считает Смирнов.

Источник на IT-рынке также сказал РБК, что большое количество компаний в коммерческом секторе продолжали пользоваться продуктами Microsoft. «Один из знакомых заказчиков упоминал, что еще неделю назад встречался с представителями Microsoft, и те давали гарантии, что ничего не отключат. Схемы покупки были разными, но раскрывать их в публичной плоскости нельзя», — сообщил собеседник.

В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, Microsoft объявила о приостановке продаж продуктов и услуг в России. В августе прошлого года стало известно, что компания перестанет продлевать подписки на Microsoft 365 (сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint) корпоративным клиентам в России после 30 сентября из-за санкций. Глава Минцифры Максут Шадаев тогда заявил, что «многие в этом смысле переходят на российские операционные системы на базе Linux» и что в России есть альтернатива американскому софту.