Microsoft решила закрыть доступ к ряду облачных подписок в России

Ограничения коснутся всех юрлиц, зарегистрированных на территории России, частных пользователей они не затронут, сказали в Softline. Там рекомендовали клиентам сохранить данные из облака Microsoft

Фото: KarlM Photography / Shutterstock

Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к некоторым облачным подпискам для российских клиентов, об этом в телеграм-канале сообщила группа компаний Softline со ссылкой на полученное 20 августа уведомление от американской корпорации.

«Ограничения касаются всех юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Исключением будут мультинациональные компании (MNC), принадлежащие или контролируемые юридическими лицами за пределами Российской Федерации», — пояснили в Softline. Там также уточнили, что ограничения затронут все каналы лицензирования — Enterprise и CSP, и рекомендовали сохранить данные из облака Microsoft (Backup).

Вице-президент Softline Андрей Благоразумов отметил РБК, что частных пользователей они не должны коснуться. Он связал действия Microsoft с ужесточением санкционной политики США. По его словам, речь «в основном» идет о сервисах, связанных с бизнес-аналитикой и системами управления. Благоразумов не исключил «широкий спектр последствий, включая отключение значительной части облачных сервисов». Softline попросила разъяснений у Microsoft, сообщил он.

«В этой ситуации мы настоятельно рекомендуем корпоративным заказчикам обратить внимание на безопасность своих данных, особенно тех, которые хранятся в облачных сервисах Microsoft», — сказал Благоразумов. Клиентам, по его словам, нужно заблаговременно создать резервные копии в других системах, чтобы можно было получить доступ к данным в случае отключения сервисов.

В мае вице-президент Softline говорил, что Microsoft начала закрывать доступ российским корпоративным клиентам к своим облачным продуктам, включая Power BI, Visio и Project.

Весной американская компания в письме предупреждала о планах отключить свои облачные продукты для российских компаний. В Softline тогда поясняли, что речь идет о Power BI, Dynamics CRM и др. В Microsoft объясняли свое решение санкциями ЕС, из-за которых там больше не смогут поставлять «определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России», говорили в Softline. Позднее Благоразумов сообщил, что Microsoft рассматривает возможность отсрочить ограничения. Российская группа уточняла, что под блокировку «точно попадут подписки Teams, One Drive, Azure, Office 365, все веб-службы, в том числе бесплатные, и все версии Excel».