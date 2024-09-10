Уход конструкторов сайтов из России. Как это повлияет на их пользователей

Из России уходят два крупных конструктора сайтов — Wix и Ecwid. В основном их использовал малый и средний бизнес, теперь он может потерять доступ к своим клиентским базам и заказам, предупреждают эксперты

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

За последнюю неделю об уходе из России заявили два популярных конструктора сайтов. В частности, израильский Wix на своем сайте сообщил, что с 12 сентября сервис ограничит доступ к услугам для пользователей из России. Блокировка коснется как бесплатных, так и платных аккаунтов. Все сайты, которые им принадлежат, будут сняты с публикации.

Wix в заявлении ссылается на «новые правила», в связи с которыми она вынуждена ограничить доступ к своим сервисам для жителей России и заблокировать их аккаунты. Несмотря на то что Wix — израильская компания, она может опасаться вторичных санкций со стороны США, которые возможны в случае продолжения работы с российскими клиентами, рассуждает руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева. Поскольку Wix является облачной платформой, она может опасаться последствий пакета санкций США, который вступит в силу 12 сентября, допускает она. Речь идет о запрете американским IT-компаниям оказывать для любого лица из России услуги по IT-консультированию и проектированию, а также облачные услуги и IT-поддержку для двух видов софта — корпоративного управления, промышленного производства и проектирования.

С 5 сентября российские пользователи конструктора сайтов для интернет-магазинов Ecwid также начали получать письма о прекращении предоставления услуг этой компанией, рассказал РБК представитель одного из клиентов — разработчика облачной платформы для запуска оптового интернет-магазина Sellty. На сайте Ecwid говорится, что его разработчик — компания Lightspeed «приняла непростое решение о прекращении поддержки и продажи всех услуг в России начиная с 9 сентября 2024 года».

После этой даты российские продавцы больше не смогут зайти в учетную запись сервиса и использовать его для онлайн-продаж. Это также затронет находящихся в России продавцов, которые используют приложение Ecwid на платформах Wix, Wordpress (система управления содержимым сайта с открытым исходным кодом) и др., отмечается в сообщении. Пользователи не смогут создавать новые аккаунты или управлять существующими, не будут доступны также сервисы, связанные с платежами и поддержкой. Примечательно, что Ecwid был создан в России в 2009 году Русланом Фазлыевым, но в июне 2021 года после нескольких раундов привлечения финансирования он продал компанию канадской Lightspeed за $500 млн.

После начала специальной военной операции на Украине о приостановке деятельности в России объявил конструктор для создания сайтов Shopify, а также платформа для создания блогов Blogger (принадлежит Google) и американская платформа по созданию сайтов Weblium.

Кого затронет и какие могут быть последствия

По оценке руководителя направления перспективных веб-сервисов «СКБ Контур» Антона Еликова, уход Wix и Ecwid затронет несколько тысяч интернет-предпринимателей, которые пользовались их продуктами, но не успели подготовиться к их уходу. Некоторые компании интегрировали свои бизнес-процессы и настроили интеграционные решения на базе Wix и Ecwid с другими популярными IT-сервисами (например, с 1С, «Мой склад», «Контур.Маркет» и др.), переезд на новые платформы для них может занять не один месяц, говорит Еликов.

Wix и Ecwid были чрезвычайно популярны среди малого и среднего бизнеса благодаря своей доступности, простоте использования и широкому набору функций, подчеркивает директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов. По его данным, около 2,5 тыс. российских фирм использовали эти сервисы для создания сайтов и интернет-магазинов. Для многих небольших компаний Ecwid и Wix были единственным инструментом автоматизации — именно там хранились все клиентские базы и заказы, была настроена интеграция с платежными и логистическими сервисами, хранилась аналитика продаж, рассказывает основатель Sellty Мария Бар-Бирюкова.

Исторически Wix и Ecwid были заметными игроками рынка конструкторов, активно вкладывались в продвижение и нарабатывали клиентскую базу, рассказывает владелец продукта «Рег.решения» в компании «Рег.ру» Дмитрий Блохин. По его словам, в 2022 году, когда появились сложности с оплатой услуг зарубежных компаний с российских банковских карт, доли иностранных конструкторов стали стремительно сокращаться. По данным статистического сервиса Statonline, число доменов в зоне .ru на Wix за последние два года сократилось с 28,5 тыс. до 3 тыс. По мнению Блохина, большинство российских клиентов этих сервисов уже перешли на другие решения.

Он отметил, что у российского подразделения Tilda Publishing, наоборот, в тот же период наблюдался значительный прирост — с 43 тыс. доменов в зоне .ru до 237 тыс. Сервис Tilda был создан россиянами, но сейчас его штаб-квартира располагается в Великобритании, а офисы в Дубае и Дели. На российской версии сайта Tilda указано, что сервис продолжает быть доступным для пользователей, сайты и аккаунты работают как обычно.

По словам Еликова, в России достаточно альтернативных решений. В качестве примера, помимо Tilda, он приводит «1С-Битрикс» и Insales, отметив, что и до ухода Wix и Ecwid они возглавляли рейтинги самых популярных CMS-решений (решения для управления контентом). Кроме того, Еликов напомнил о платформах с открытым исходным кодом (open-source), например WordPress или Drupal, на базе которых можно сконструировать интернет-магазин. Другими аналогами могут стать платформы uKit, Nethouse и InSales, они предлагают схожие функции, хотя их удобство и функциональность могут немного отличаться от западных аналогов, говорит Липов.

Но, по оценке Марии Бар-Бирюковой, пропускная способность большинства отечественных решений ниже, чем число запросов. По ее данным, пострадавших клиентов будет как минимум 12 тыс., из которых 2,5 тыс. у Ecwid и более 10 тыс. у Wix. «Поэтому мгновенно переехать будет почти невозможно», — предупреждает Бар-Бирюкова. По ее словам, несмотря на то что ограничения на возможность платежей из России появились весной 2022 года, мало кто ожидал, что созданный в России Ecwid и израильский Wix поддержат санкции и резко ограничат доступ для россиян, то есть не готовились к этому. В процессе миграции, продолжает Бар-Бирюкова, большинство заказчиков могут потерять доступ к тем кастомизациям, которые они создали под свои задачи. По ее оценке, потери бизнеса от ухода Ecwid и Wix могут составить сотни тысяч рублей для каждого клиента.

Директор новых проектов IT-платформы для ретейла Ensi Сергей Мелихов допускает, что некоторые пользователи Wix узнают об уходе сервиса с российского рынка в момент, когда их сайт перестанет работать, что «создаст определенные неудобства». В то же время он верит, что уход зарубежных игроков не окажет существенного влияния на рынок.