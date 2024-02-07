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Эксклюзив

Немецкая SAP с 20 марта прекратит доступ к облачным услугам для россиян

Немецкая SAP закроет доступ к облачным сервисам для россиян с 20 марта
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Немецкая SAP предупредила, что с 20 марта закроет доступ клиентам из России к своим облачным услугам. Это последний этап ухода компании из страны, при этом крупные российские компании продолжают пользоваться ее решениями
Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press
Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press

О том, что с 20 марта 2024 года SAP прекратит доступ клиентов из России к своим облачным услугам, говорится в письме клиентам от российской «дочки» SAP, САП СНГ (копия есть у РБК), — соответствующее уведомление она получила от материнской компании в связи с необходимостью выполнения обязательных для нее ограничений. В письме компания просит пользователей до указанной даты выгрузить данные из облака SAP, чтобы избежать их потери. Также она выразила готовность «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».

РБК направил запрос в SAP.

Как SAP уходила из России

SAP — крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса: систем управления ресурсами предприятия (ERP), взаимоотношений с клиентами (CRM), цепочками поставок (SCM) и др. До марта 2022 года решения SAP в России использовали государственные и финансовые организации, компании из сектора торговли, логистики, промышленности и др. Как ранее говорил источник РБК, близкий к SAP, у нее было в России около 1,5 тыс. клиентов, включая такие крупные компании, как «Российские железные дороги», «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «М.Видео-Эльдорадо», «Черкизово», почти все нефтегазовые, химические, металлургические компании.

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Бизнес
Фото:iJeab / Shutterstock

После начала специальной военной операции SAP перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России, а также прекратила поддержку клиентов, включенных в санкционные списки США и ЕС. В сентябре прошлого года стало известно, что SAP уведомила остававшихся российских клиентов, что до 31 декабря 2023 года отключит их от поддержки софта, в силе оставалось только использование облачных сервисов.

При этом часть клиентов продолжали пользоваться системами SAP, установленными на ресурсах компаний. Ряд российских IT-игроков начали предлагать услуги технической поддержки и устранения сбоев в работе систем SAP для местных клиентов. В числе таких «подрядчиков», в частности, созданная бывшим главой SAP в России Андреем Филатовым компания «Лаб СП».

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Что ждет клиентов после отключения

Гендиректор «Лаб СП» Павел Деверилин сообщил РБК, что знаком с текстом письма САП СНГ. Он называет его «последним этапом ухода SAP с рынка». «Компания сначала перестала продавать софт, потом объявила о закрытии дата-центра, предложив некоторым клиентам переключиться на европейский дата-центр в Амстердаме. Потом компания отключила поддержку on-premise-продуктов. Сейчас объявлено, что перестанут поддерживать клиентов, перенесших решения в европейский дата-центр», — пояснил он. По данным Деверилина, предложением переключиться на дата-центр в Амстердаме воспользовалось около 30 компаний, которые не нашли быструю замену облачным продуктам SAP.

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Андрей Филатов

По его словам, клиенты, которые потеряли поддержку SAP, но продолжили работать на системах компании, «за прошедший год полностью адаптировались к ситуации и не испытывают каких-либо проблем».

С позапрошлого года компании активно переходят с решений SAP на отечественные, согласен менеджер продукта КРОК «Облачные сервисы» Александр Фикс. Например, раньше доля SAP в ERP-сегменте составляла почти 12%, а сейчас сократилась до 3%. По его мнению, похожая ситуация с облачными сервисами SAP.

Ряд российских компаний после ухода технической поддержки западных партнеров оставались на их IT-решениях, получая поддержку по серым схемам через страны СНГ, говорит замгендиректора по науке «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров. «Но SAP все еще внедрена в российских компаниях международного уровня, где работа по пиратскому принципу запрещена, — указал Бочаров. — Теперь тем, кто занимается экспортом или имеет совместные проекты за рубежом, придется в сжатые сроки искать замену SAP».

При этом сооснователь «Новых облачных технологий» (разработчик офисного софта «МойОфис»), член правления ассоциации «Отечественный софт» Дмитрий Комиссаров считает, что те пользователи, которые все еще не перешли с решений SAP на российские аналоги, вряд ли успеют сделать это до 20 марта. «Сроки очень жесткие. Если начать сегодня, успеть практически невозможно. Делать это нужно было, когда SAP объявила о прекращении поддержки своих традиционных продуктов», — рассуждает Комиссаров.

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Екатерина Шокурова, Анна Балашова Анна Балашова
SAP санкции Импортозамещение IT
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