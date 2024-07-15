Российские девелоперы потеряли доступ к документации из облака Autodesk

Российские девелоперы потеряли доступ к своей проектной документации из-за блокировки облачных аккаунтов американским разработчиком Autodesk. Игроки рынка опасаются, что это приведет к сдвигу сроков сдачи объектов строительства

Фото: autodesk.com

Ряд крупных российских девелоперов потеряли доступ к облачному решению американского разработчика систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360, а вместе с этим и доступ к своей проектной документации, которая там хранилась. Об этом РБК сообщили два источника среди застройщиков: Autodesk начала блокировку тех компаний из России, которые продолжали пользоваться ее решением, делая закупки через третьи страны или через VPN.

Факт начала блокировки РБК подтвердили президент ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ), руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое Михаил Викторов, а также директор по девелопменту компании Rariteco (девелопер клубного комплекса Quartier d’Or / «Золотой квартал») Екатерина Борисова. «Модели, которые были в зарубежном облаке у девелоперов, действительно сейчас недоступны», — заявила она.

Американский вендор еще в марте 2024-го запретил использование своих программных продуктов российскими компаниями. Это произошло спустя два года после того, как Autodesk официально объявила о приостановке своей деятельности в России в связи с началом военной спецоперации на Украине. В октябре 2023-го Autodesk ликвидировала свое российское юридическое лицо — ООО «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)».

Продукты компании, такие как AutoCAD, Autodesk 3ds Max и семейство программ Autodesk Revit (Revit Architecture, Revit Structure и Revit MEP), использовались большинством российских инженеров в различных отраслях промышленности, включая машиностроение, строительство и др. BIM 360 — это серверное решение с механизмом хранения данных на серверах Autodesk. Файлы, загруженные клиентами в эту систему, попадают в зашифрованное хранилище облака.

Какие риски несет отключение

При отключении российских пользователей от своей системы Autodesk может удалить их учетные записи или стереть все данные, которые хранились в этом облаке, пояснил РБК Михаил Викторов. Блокировка доступа для пользователей из России означает, что компаниям придется заново формировать информационные модели, как минимум, по последним архивированным данным, пояснил замгендиректора по науке «СиСофт Девелопмент» (разработчик строительного ПО) Михаил Бочаров.

По его мнению, часть компаний будут пытаться продолжать использовать BIM360 через VPN под адресом другой страны, но это не гарантирует успех. «Блокировка может быть адресной, в этом случае система Autodesk не впустит в онлайн-кабинет российской компании пользователя из другой страны», — рассуждает Бочаров.

В 2022 году часть девелоперов покупала лицензии Autodesk через Казахстан, Киргизию, ОАЭ и др. страны. Американский вендор нашел следы использования своего продукта компаниями из России и отключил его для них, рассказал РБК источник в одном из крупных застройщиков. После этого, по его словам, девелоперы стали активно переходить на российской софт, опасаясь потери данных в случае отключения системы. Он пояснил, что часть застройщиков сейчас используют только собственные разработки, объединяя их в среду общих данных, в частности, так делает группа компаний «А101».

Потеря доступа к системе BIM 360 равносильна потере всех данных, хранящихся на сервере, говорит директор дивизиона BIM компании-разработчика инженерного программного обеспечения «Аскон-Интеграция» Дмитрий Демин. «Если исчезнут данные по текущим проектам, проектировщик или застройщик могут не успеть выполнить обязательства по контракту на проектно-изыскательские работы, либо по сдаче объекта строительства», — пояснил он.

По мнению Викторова, Autodesk «продолжит последовательную и тщательную работу по технологической изоляции стройкомплекса России от своих продуктов». «Эта отрасль немного запаздывает в импортозамещении или пока находится в плену неких технологических иллюзий. В этом году надо приложить максимум усилий, чтобы приблизить уровень импортозамещения в этой отрасли к 100%», — говорит Викторов.

Как стройкомплекс переходит на российский софт

Девелопер Rariteco уже перешел на отечественное программное обеспечение, рассказала РБК Борисова. «Мы уже давно просчитали риски применения зарубежного софта, поэтому подготовились заранее к уходу его западных поставщиков. Использование отечественного продукта позволяет оставить в сохранности чувствительную информацию о проекте. До 2022 года решения типа Autodesk использовалось массово, но теперь заменяется российскими продуктами», — пояснила она.

Инвестиционно-строительная компания ФСК инициировала проект перехода на российский софт еще в 2022 году, рассказал РБК ее вице-президент Дмитрий Цыганков. «Учитывая, что технический документооборот — это критическая функция в девелопменте, сразу после появления первых сигналов о возможном прекращении работы сервиса BIM 360 мы инициировали проект перехода на безопасный сервис. Успели завершить проект и перейти на инструмент собственной разработки», — пояснил он.

По оценке компании-разработчика инженерного программного обеспечения «Аскон», минимум 30% девелоперов начали использовать отечественный софт. Среди остальных 70% в основном используют Autodesk, а также софт для локальных задач, например ArchiCAD для проектирования архитектуры, Tekla для проектирования строительных конструкций.

В последние месяцы строительные компании экстренно переходят на российское программное обеспечение в связи с блокировкой лицензий BIM 360, заявлял ранее разработчик IT-решений для цифровизации строительства Sarex. В марте компания объявила о запуске программы перехода с облачного решения Autodesk BIM 360 на собственную программную разработку. Причиной запуска программы стал рост запросов со стороны строительных компаний и промышленных предприятий, желающих срочно перейти из облака Autodesk из-за отключения российских пользователей от американского сервиса. За последние два года на решение Sarex перешли, в частности, крупные застройщики «Инград», «ГАЛС» и MR Group.