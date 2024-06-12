США запретили России ряд услуг в сфере IT
Соединенные Штаты в рамках очередного раунда расширений антироссийских санкций запретили оказывать России ряд услуг в сфере информационных технологий, сообщает Минфин.
Согласно постановлению, которое ведомство подготовило вместе с Госдепом, с 12 сентября запрещено:
- оказывать консалтинговые услуги в области IT и услуги по проектированию;
- оказывать услуги IT-поддержки для программного обеспечения, которое используется для управления предприятием, проектирования и производства.
Таким образом, отмечает Минфин, запрещены экспорт, реэкспорт, продажа или поставка «прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились», IT-консалтинговых услуг и услуг по проектированию, а также услуг IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего ПО «любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации».
В ведомстве заявили, что предусмотрены исключения. Например, они коснутся компаний, которые находятся в собственности или под контролем гражданина США.
В Минфине добавили, что Соединенные Штаты поддерживают свободное распространение информации во всем мире и санкции «не направлены на подрыв гражданского общества»; США по-прежнему разрешают «определенные операции в сфере телекоммуникаций и интернета, а также гуманитарные операции».
В новый санкционный список США попали около 300 физических и юридических лиц из России (среди них Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий), Китая, Белоруссии, ЮАР и других стран, которые, по версии Минфина и Госдепа, помогают Москве обходить ранее введенные ограничения.
Россия считает санкции незаконными, МИД пообещал, что Москва примет ответные действия.