Созданный россиянами IT-сервис Miro уйдет из страны в сентябре

IT-платформа Miro, созданная в Перми, объявила о завершении работы в России в сентябре из-за санкций ЕС и США. Она была популярна у разработчиков игр, но эксперты говорят, что у нее есть альтернативы

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Сервис для совместной работы над проектами Miro объявил о завершении работы в России и Белоруссии с 12 сентября. Это следует из письма компании своим пользователям (с его содержанием ознакомился РБК, его подлинность подтвердил один из клиентов сервиса).

Решение компания объяснила недавно введенными санкциями ЕС и США, запрещающими предоставлять услуги пользователям из России и Белоруссии. «В соответствии с нашими юридическими обязательствами мы больше не можем обслуживать клиентов, зарегистрированных в запрещенном регионе», — говорится в письме.

РБК направил запрос в Miro.

Согласно недавно введенным санкциям США, с 12 сентября запрещается предоставлять любому лицу в России проектные услуги и давать IT-консультации. Также было запрещено поставлять облачные технологии и IT-поддержку для управления предприятием, а также программы для проектирования и производства.

Что такое Miro Miro — это сервис для совместной работы, разработанный для удаленного создания «холстов», позволяющих командам визуализировать и обсуждать идеи. В частности, решение активно используется геймдизайнерами. Платформа предоставляет пользователям возможность рисовать эскизы, строить схемы и организовывать рабочие процессы. Miro поддерживает интеграцию с различными приложениями для совместной работы, включая Google Docs, Slack, Trello и др. Компания была основана в 2011 году Андреем Хусидом и Олегом Шардиным в Перми и сначала называлась RealTimeBoard. Сейчас ее штаб-квартиры расположены в Сан-Франциско и Амстердаме, а офисы — в Берлине, Мюнхене, Лондоне, Париже, Сиднее, Токио и др. Компания начала активно расти в 2020 году на фоне увеличения спроса на инструменты для удаленной работы в пандемию. В апреле 2020 года Miro сообщала, что количество ее пользователей достигло 5 млн человек. За время существования компания привлекла $476 млн от различных инвесторов, последний раунд состоялся в начале 2022 года. На тот момент стоимость всей компании была оценена в $17,5 млрд.

Как Miro уходила из России

В марте 2022 года Miro объявила о закрытии пермского филиала и прекратила новые продажи в России и Белоруссии. Сотрудникам была предложена помощь в релокации в другие подразделения, часть команды была переведена в Ереван, откуда позже ее должны были отправить в Турцию, а затем — в Амстердам. Сообщалось, что речь идет о переводе в европейские страны всего нескольких человек для обеспечения стабильности бизнес-процессов.

По данным СПАРК, российское юрлицо Miro ООО «Мультивитамин» было ликвидировано в декабре 2022 года. Выручка этой компании в 2021 году составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 100 млн руб.

Miro в большей степени используется для коллаборации распределенных команд, пояснил РБК операционный директор «Мира танков» (Lesta Games) Борис Синицкий. «В нашей компании инструмент широко не применялся, — отметил он. — Miro популярен на мировом рынке, но у него есть множество аналогов, и у каждой компании свои предпочтения. Данный сервис не лежит на критическом пути разработки игр».

В Astrum Entertainment (разработчик и издатель видеоигр, известен по Atomic Heart, Perfect World и Warface) сервис Miro не использовался непосредственно для разработки и геймдизайна, сообщил РБК представитель компании, отметив, что «это полезный инструмент для брейнштормов и визуализации». «В сервисе есть много удобных функций, но в целом их можно заменить на аналоги без существенной потери качества, — считает представитель Astrum Entertainment. — Уход Miro существенно не отразится на рынке геймдева в целом».

По словам старшего юриста практики цифрового и IT-права в адвокатском бюро «Лемчик, Крупский и Партнеры» Анастасии Солдатовой, в России Miro активно использовалась в различных секторах, включая IT, образование, креативные индустрии и корпоративные команды. Уход из России, по ее мнению, это «стратегический шаг, направленный на укрепление позиций компании на международном рынке». С таким мнением согласен главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Кирилл Ляхманов. По его словам, санкции США позволяют Miro продолжить работу в России. «Программы, которые предоставляют российским физическим и юридическим лицам постоянный доступ к облачным, бесплатным, общедоступным веб-приложениям, таким как приложения для работы с электронной почтой, электронными таблицами и документами, попадают под исключение. Поэтому можно предположить, что полный уход Miro из России — инициатива ключевых инвесторов компании или ее директоров», — сказал он.

Многие международные сервисы, широко использовавшиеся для управления проектами и задачами, покинули российский рынок или ограничили доступ для России, отметила Солдатова. В качестве примера она привела платформу для управления задачами Trello, которая прекратила доступ для новых пользователей из России и отключила поддержку существующих аккаунтов. С местного рынка также ушли разработчик инструмента для управления проектами и задачами Asana, платформа для организации личных и рабочих задач Notion, сервис для управления проектами и разработкой Jira. В качестве альтернативы, ответила эксперт, можно использовать «Яндекс. Трекер», «Битрикс24», «Мегаплан» или Pyrus.