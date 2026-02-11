 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Песков словами «очень жаль» ответил на вопрос об ограничениях Telegram

Песков выразил сожаление из-за несоблюдения Telegram российских законов

Решение об ограничении работы Telegram в России принято из-за отказа мессенджера соблюдать российское законодательство, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», — сказал он, отвечая на вопрос о планах заблокировать Telegram в России.

9 и 10 февраля пользователи в России жаловались на перебои в работе Telegram. 10 февраля источники РБК сообщили, что Роскомнадзор принял решение начать работу по ограничению работы мессенджера. Позже РКН подтвердил, что продолжает вводить «последовательные ограничения» с целью добиться от Telegram соблюдения российского законодательства и обеспечения безопасности данных россиян.

Что известно об ограничении работы Telegram в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Основатель Telegram Павел Дуров после этого заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей «несмотря на давление». «Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением», — отметил он.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
