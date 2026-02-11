 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков усомнился насчет связи в зоне спецоперации через Telegram

Комментируя сообщения военных блогеров, опасающихся трудностей в координации усилий ВС из-за замедления Telegram, Песков ответил, что такую ситуацию представить «трудно и невозможно». Он подчеркнул, что «закон нужно выполнять»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Ситуацию, при которой блокировка мессенджера Telegram вызовет трудности в координации усилий российских военных, представить «трудно и невозможно», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения военных блогеров о сложностях из-за замедления мессенджера.

«Ну вы знаете я не специалист. Эти вопросы нужно адресовать Минобороны. Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно», — передает его слова корреспондент РБК.

Говоря о ситуации с мессенджером, Песков отметил, что «закон нужно выполнять». «РКН несет ответственность за то, чтобы компании, которые оказывают услуги в этой области, выполняли соответствующее законодательство. Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram, но если реакции не следует, то РКН принимает меры в соответствии с законодательством», — пояснил Песков.

Число жалоб на работу Telegram в России снизилось
Технологии и медиа
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Накануне Роскомнадзор сообщил РБК о намерении продолжить ужесточение ограничений в работе мессенджеров из-за их несоответствия российскому законодательству и недостаточной защиты данных.

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на это заявление, подчеркнув, что мессенджер будет придерживаться принципов свободы слова и уважать конфиденциальность пользователей.

В августе 2025 года Роскомнадзор ввел ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая была признана экстремистской и запрещена в России). Ведомство обосновало это решение необходимостью борьбы с преступной деятельностью, осуществляемой через мессенджеры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Telegram зона спецоперации Дмитрий Песков связь
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Число жалоб на работу Telegram в России снизилось
Технологии и медиа
Гладков заявил, что переживает за информирование жителей из-за Telegram
Политика
Песков словами «очень жаль» ответил на вопрос об ограничениях Telegram
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
В Казахстане конфисковали более 850 тыс. $ у владельцев казино 1Win Финансы, 13:07
ГАИ Подмосковья приостановила выдачу прав и регистрацию авто из-за сбоя Общество, 12:59
Нет прогресса в английском: что делать с эффектом плато Образование, 12:56
Украинец нарушил запрет МОК. Что происходит на Олимпиаде-2026 Спорт, 12:55
Лавров пригрозил «адекватными контрмерами» из-за милитаризации Гренландии Политика, 12:55
Ректор МФТИ назвал наиболее востребованные специальности в ближайшие годы
РАДИО
 Общество, 12:55
СК сообщил, что генералу Алексееву продолжают оказывать медпомощь Политика, 12:53
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Писарев ответил на сообщения о своей кандидатуре на смену Богомолову Общество, 12:52
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде Спорт, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Белозеров назвал главную задачу для РЖД на 2026 год Бизнес, 12:50
Дуров объявил о «самом масштабном редизайне» Telegram для Android Технологии и медиа, 12:47
В посольстве Германии ответили на сообщения о назначении нового посла Политика, 12:46
Константин Богомолов решил покинуть Школу-студию МХАТ. Что случилось Life, 12:42