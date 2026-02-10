Российские пользователи второй день жалуются на проблемы с работой Telegram

В России второй день подряд пожаловались на проблемы с работой Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector. О перебоях также сообщают пользователи портала Сбой.рф, он же зафиксировал проблемы в работе сервиса у крупнейших операторов связи.

Накануне российские пользователи также жаловались на сбой в работе мессенджера.

На сервис Сбой.рф с начала суток поступило 967 жалоб на работу Telegram, при этом их число меньше, чем накануне. Downdetector зафиксировал 621 жалобу за час и 8021 — за сутки.

Из статистики Downdetector следует, что большинство жалоб поступает из удаленных регионов - Ненецкого автономного округа, Магаданской, Сахалинской и Новосибирской областей. Также на перебои жалуются пользователи из Самарской области, в комменатариях о проблеме с работой мессенджера сообщил пользователь из Москвы.

Материал дополняется