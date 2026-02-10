 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Роскомнадзор заявил о продолжении «последовательных ограничений» Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Мессенджер Telegram как и прежде не исполняет российское законодательство и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому по решению органов власти Роскомнадзор продолжит предпринимать шаги, чтобы побудить администрацию сервиса выполнить эти требования. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

Там добавили, что Telegram не предпринимает реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию его в преступных и террористических целях, отметили в РКН.

«В связи с этим, по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сказано в сообщении.

Позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной: власти открыты к работе с любыми отечественными и иностранными интернет ресурсами, но при условии уважения к стране и ее гражданам, а также соблюдения законов.

«Эти правила открыты и одинаковы для всех: размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма», — подчеркнули в РКН.

Материал дополняется

