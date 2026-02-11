 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Дума не поддержала запрос к Минцифры об основаниях блокировки Telegram

Группа депутатов предложила отправить в Минцифры думский запрос о причинах замедления Telegram, правовых основаниях для этого и перспективах работы мессенджера в России. Но большинство депутатов проголосовали против
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госдума не поддержала протокольное поручение, подготовленное депутатами из двух фракций, которые предложили запросить у Минцифры данные об основаниях блокировки Telegram и перспективах работы мессенджера в России, передает корреспондент РБК. Против проголосовали 102 депутата, за — 77.

В проекте поручения (копия есть у РБК) 17 депутатов из фракций КПРФ и «Справедливой России» заявили, что к ним поступают «многочисленные обращения» из-за замедления Telegram. Мессенджер стал «удобным и привычным» средством общения россиян, большое количество каналов «проводят необходимую информационную и практическую работу», а инструменты Telegram используются в предпринимательской деятельности, а также в зоне проведения спецоперации, пояснили авторы.

Они предложили комитету по информационной политике Госдумы запросить у Минцифры информацию «о наличии самого факта замедления работы мессенджера», причинах замедления, правовых основаниях для этого и перспективах его дальнейшей работы в России.

Что известно об ограничении работы Telegram в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Проект поручения Госдума рассмотрела в конце пленарного заседания 11 февраля. Глава комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что комитет не поддерживает инициативу.

Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров
База знаний
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Платформа Telegram на протяжении многих лет намеренно не выполняет законы Российской Федерации, не выполняет законные требования регуляторов в части удаления запрещенной информации, в части локализации персональных данных наших граждан», — объяснил он позицию комитета. Боярский добавил, что авторы проекта поручения могут запросить указанную информацию у Минцифры самостоятельно, депутатским запросом.

О том, что власти приняли решение об ограничении работы Telegram, источники РБК сообщили накануне. Позже Роскомнадзор подтвердил, что продолжает введение ограничений в отношении Telegram, «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

