Структура Мамута подала в США новый иск к разработчикам Nginx

Какие претензии у Lynwood в США

Согласно тексту иска, Lynwood требует признать ее законным владельцем интеллектуальных прав на программное обеспечение Nginx и связанных с ней прав, в том числе на платные сервисы, такие как Nginx Plus. Также компания требует взыскать с ответчиков не менее $750 млн за ущерб, причиненный при нарушении интеллектуальных прав.

«Игорь Сысоев и Максим Коновалов вместе с соучастниками нагло похитили популярный веб-сервер Nginx у своего работодателя Rambler в России, где ПО было придумано и разработано во время работы по найму, а также впервые использовано», — сообщается в иске. Lynwood утверждает, что обвиняемые намеренно скрывали от Rambler ценность и полезность Nginx и искали покупателя в Кремниевой долине. В начале 2019 года Nginx была продана за $670 млн компании F5 Networks. Инвесторы Runa Capital и E.Ventures, а также компания F5 Networks знали о преступлении, но содействовали заговору, говорится в иске.

Игорь Сысоев занимался разработкой Nginx в рабочие часы в московском офисе Rambler при обширной поддержке других ее сотрудников, использующих оборудование и программное обеспечение, а также интернет-трафик и инфраструктуру Rambler «в качестве удобной и бесплатной тестовой площадки», отмечается в документе.

Истец также отметил, что, занимаясь популяризацией свободного ПО, разработчики программы также активно развивали дополнительные платные сервисы, такие как Nginx Plus.

Как отреагировали ответчики

Представитель F5 Networks напомнил РБК, что попытка возбудить уголовное дело по аналогичным претензиям в России была безуспешной, поскольку спустя несколько месяцев разбирательства расследование было завершено из-за отсутствия доказательств вины разработчиков Nginx. «Мы уверены, что обвинения против нескольких обвиняемых, включая F5, которые содержатся в последнем судебном иске компании, также беспочвенны», — заявил он.

Представитель Runa Capital сообщил, что информацию об иске фонд получил от юристов и из пресс-релиза Lynwood. «Заявления и требования абсолютно безосновательные, подтверждение тому — закрытие дела в России в связи с отсутствием события преступления. Детали мы не комментируем по понятным причинам», — заявил он. Источник РБК, близкий к Nginx, также говорит, что уголовное дело против компании было закрыто. Однако представитель Lynwood заявил, что, по их информации, уголовное дело против основателей Nginx не прекращено.

Игорь Сысоев и Максим Коновалов отказались от комментариев. В конце прошлого года Коновалов говорил РБК, что он с Сысоевым уверены в своей правоте в том числе потому, что в рамках общения с инвесторами не раз проводился анализ их компании, который всегда давал положительную оценку.

Ранее несколько собеседников РБК рассказывали, что на фоне скандала вокруг Nginx Сбербанк начал переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler. Действия против Nginx могли не соответствовать одному из условий соглашения о вхождении банка в капитал Ramblеr. По словам одного из источников, доля структуры Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, в этом случае Сбербанк консолидирует контрольный пакет группы.

Представитель Сбербанка не стал комментировать новый иск Lynwood. Он лишь напомнил, что Rambler выполнил требования совета директоров от 16 декабря 2019 года.