Структура Мамута подала в США новый иск к разработчикам Nginx
Компания Lynwood Investments бизнесмена Александра Мамута подала в суд в Калифорнии иск против разработчиков веб-сервера Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова, а также еще нескольких бывших сотрудников Rambler Group (именно от Rambler компания Lynwood получила в 2015 году права требования к Nginx). Среди ответчиков по иску также нынешний владелец Nginx, американская F5 Networks (приобрела компанию за $670 млн в начале 2019 года у ее основателей и инвесторов) и венчурные фонды Runa Capital и E.Ventures, инвестировавшие в проект. Копия иска есть у РБК, первым на информацию о нем обратил внимание Telegram-канал «Банкста».
Представитель Lynwood подтвердил РБК, что компания 8 июня подала иск в США.
Конфликт с Nginx в России
В декабре 2019 года в российском офисе Nginx прошли обыски в рамках уголовного дела по жалобе компании Lynwood. Rambler Group тогда заявляла, что права на Nginx должны были принадлежать «Рамблер Интернет Холдингу», поскольку веб-сервер является служебным произведением, разработкой которого Игорь Сысоев с начала 2000-х годов занимался в рамках трудовых отношений с Rambler. В 2015 году Rambler передала права требования Lynwood.
Сам Сысоев заявил, что у Rambler не могло быть прав на этот софт, поскольку в его должностные обязанности не входила разработка ПО. Кроме того, сам продукт распространялся по лицензии свободного софта. В поддержку Nginx выступили многие представители ИТ-компаний. Ее преследование раскритиковал глава Сбербанка Герман Греф (банку, как и Мамуту, принадлежит 46,5% головного юрлица Rambler Group). В декабре 2019 года совет директоров Rambler поручил инициировать прекращение уголовного дела против создателей программы Nginx, отметив, что возможное нарушение интеллектуальных прав должен установить арбитраж. Rambler отчиталась о выполнении поручения в апреле: холдинг направил ходатайство о прекращении уголовного дела в правоохранительные органы. В компании отметили, что Lynwood сохранила за собой право «продолжать защищать свои законные интересы во всех юрисдикциях в установленном законом порядке».