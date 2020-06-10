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Структура Мамута подала в США новый иск к разработчикам Nginx

Компания Lynwood Александра Мамута подала в суд в США иск о нарушении интеллектуальных прав на $750 млн к разработчикам, инвесторам и нынешнему владельцу веб-сервера Nginx. Ответчики считают обвинения беспочвенными
Александр Мамут
Александр Мамут (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Компания Lynwood Investments бизнесмена Александра Мамута подала в суд в Калифорнии иск против разработчиков веб-сервера Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова, а также еще нескольких бывших сотрудников Rambler Group (именно от Rambler компания Lynwood получила в 2015 году права требования к Nginx). Среди ответчиков по иску также нынешний владелец Nginx, американская F5 Networks (приобрела компанию за $670 млн в начале 2019 года у ее основателей и инвесторов) и венчурные фонды Runa Capital и E.Ventures, инвестировавшие в проект. Копия иска есть у РБК, первым на информацию о нем обратил внимание Telegram-канал «Банкста».

Представитель Lynwood подтвердил РБК, что компания 8 июня подала иск в США.

Rambler передал компании Александра Мамута права требования к Nginx
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Александр Мамут

Конфликт с Nginx в России

В декабре 2019 года в российском офисе Nginx прошли обыски в рамках уголовного дела по жалобе компании Lynwood. Rambler Group тогда заявляла, что права на Nginx должны были принадлежать «Рамблер Интернет Холдингу», поскольку веб-сервер является служебным произведением, разработкой которого Игорь Сысоев с начала 2000-х годов занимался в рамках трудовых отношений с Rambler. В 2015 году Rambler передала права требования Lynwood.

Сам Сысоев заявил, что у Rambler не могло быть прав на этот софт, поскольку в его должностные обязанности не входила разработка ПО. Кроме того, сам продукт распространялся по лицензии свободного софта. В поддержку Nginx выступили многие представители ИТ-компаний. Ее преследование раскритиковал глава Сбербанка Герман Греф (банку, как и Мамуту, принадлежит 46,5% головного юрлица Rambler Group). В декабре 2019 года совет директоров Rambler поручил инициировать прекращение уголовного дела против создателей программы Nginx, отметив, что возможное нарушение интеллектуальных прав должен установить арбитраж. Rambler отчиталась о выполнении поручения в апреле: холдинг направил ходатайство о прекращении уголовного дела в правоохранительные органы. В компании отметили, что Lynwood сохранила за собой право «продолжать защищать свои законные интересы во всех юрисдикциях в установленном законом порядке».

Какие претензии у Lynwood в США

Согласно тексту иска, Lynwood требует признать ее законным владельцем интеллектуальных прав на программное обеспечение Nginx и связанных с ней прав, в том числе на платные сервисы, такие как Nginx Plus. Также компания требует взыскать с ответчиков не менее $750 млн за ущерб, причиненный при нарушении интеллектуальных прав.

Греф заявил о личном участии в разрешении конфликта Nginx и Rambler
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Герман Греф

«Игорь Сысоев и Максим Коновалов вместе с соучастниками нагло похитили популярный веб-сервер Nginx у своего работодателя Rambler в России, где ПО было придумано и разработано во время работы по найму, а также впервые использовано», — сообщается в иске. Lynwood утверждает, что обвиняемые намеренно скрывали от Rambler ценность и полезность Nginx и искали покупателя в Кремниевой долине. В начале 2019 года Nginx была продана за $670 млн компании F5 Networks. Инвесторы Runa Capital и E.Ventures, а также компания F5 Networks знали о преступлении, но содействовали заговору, говорится в иске.

Игорь Сысоев занимался разработкой Nginx в рабочие часы в московском офисе Rambler при обширной поддержке других ее сотрудников, использующих оборудование и программное обеспечение, а также интернет-трафик и инфраструктуру Rambler «в качестве удобной и бесплатной тестовой площадки», отмечается в документе.

Истец также отметил, что, занимаясь популяризацией свободного ПО, разработчики программы также активно развивали дополнительные платные сервисы, такие как Nginx Plus.

Как отреагировали ответчики

Представитель F5 Networks напомнил РБК, что попытка возбудить уголовное дело по аналогичным претензиям в России была безуспешной, поскольку спустя несколько месяцев разбирательства расследование было завершено из-за отсутствия доказательств вины разработчиков Nginx. «Мы уверены, что обвинения против нескольких обвиняемых, включая F5, которые содержатся в последнем судебном иске компании, также беспочвенны», — заявил он.

Представитель Runa Capital сообщил, что информацию об иске фонд получил от юристов и из пресс-релиза Lynwood. «Заявления и требования абсолютно безосновательные, подтверждение тому — закрытие дела в России в связи с отсутствием события преступления. Детали мы не комментируем по понятным причинам», — заявил он. Источник РБК, близкий к Nginx, также говорит, что уголовное дело против компании было закрыто. Однако представитель Lynwood заявил, что, по их информации, уголовное дело против основателей Nginx не прекращено.

Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group
Технологии и медиа
Александр Мамут&nbsp;

Игорь Сысоев и Максим Коновалов отказались от комментариев. В конце прошлого года Коновалов говорил РБК, что он с Сысоевым уверены в своей правоте в том числе потому, что в рамках общения с инвесторами не раз проводился анализ их компании, который всегда давал положительную оценку.

Ранее несколько собеседников РБК рассказывали, что на фоне скандала вокруг Nginx Сбербанк начал переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler. Действия против Nginx могли не соответствовать одному из условий соглашения о вхождении банка в капитал Ramblеr. По словам одного из источников, доля структуры Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, в этом случае Сбербанк консолидирует контрольный пакет группы.

Представитель Сбербанка не стал комментировать новый иск Lynwood. Он лишь напомнил, что Rambler выполнил требования совета директоров от 16 декабря 2019 года.

Авторы: Владислав Скобелев, Анна Балашова, Анастасия Скрынникова
Теги: Nginx, Rambler Group, Александр Мамут, Сбербанк
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