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Совет директоров Rambler поручил прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler поручил инициировать прекращение уголовного дела против создателей программы Nginx. Они могли нарушить интеллектуальные права компании, но вопрос должен решать арбитраж, решил совет
Офис Rambler Group (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Совет директоров Rambler Group на внеочередном заседании в понедельник, 16 декабря, после рассмотрения всех обстоятельств взаимоотношений Rambler и компании Nginx поручил менеджменту компании обеспечить расторжение договора с Lynwood Investments и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Rambler Group.

Менеджменту Rambler поручено обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело и продолжить, в случае необходимости, обеспечивать защиту интересов компании в рамках гражданско-правового поля, сказано в сообщении.

Также совет директоров поручил ознакомить основателей компании Nginx (разработчик одноименного веб-сервера) и представителей компании F5 Networks (владеет Nginx) «с некоторыми из материалов, свидетельствующих о возможном нарушении прав «Рамблера», и провести с ними консультации по урегулированию сложившейся ситуации». Комитету по кадрам совета директоров поручено рассмотреть вопрос о действиях должностных лиц Rambler в вопросах взаимодействия с советом директоров по ситуации с Ngnix.

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В четверг, 12 декабря, в российском офисе Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood. «Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с «Рамблером» занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права», — заявляли в пресс-службе Rambler, оговариваясь, что передали права требования компании Lynwood.

Игорь Сысоев работал в Rambler Group с 2000 по 2011 годы, а программу Nginx создал в 2002 году. Это веб-сервер, изначально распространявшийся как свободное программное обеспечение. Nginx использовался при разработке таких популярных приложений, как Instagram, Pinterest, Netflix, Airbnb. Сысоев настаивает, что работал в Rambler Group сисадмином и разработка программ не входила в круг его обязанностей, поэтому у компании не может быть претензий к нему.

Как отмечается в сообщении Rambler Group, в 2015 году менеджмент компании «обратил внимание на наличие некоторых признаков возможного неправомерного отчуждения интеллектуальной собственности» компании в 2011 году, в связи с чем 15 января 2015 года был заключен договор, в соответствии с которым холдингу A&NN (текущее наименование Lynwood Investments) были переданы права на защиту интересов компании. «За прошедшие годы юристами Lynwood, совместно с международными юридическими компаниями и независимой специализированной компанией в области информационной безопасности была проделана большая работа по анализу значительного объема информации и было собрано около тысячи страниц документов, файлов и служебной переписки, имеющих отношение к участию «Рамблера» в разработке программного продукта Nginx. Данные документы могут свидетельствовать о наличии правовых оснований для вывода о нарушении прав «Рамблера», — говорится в сообщении.

Но в нем также сказано, что Lynwood, обращаясь в российские правоохранительные органы с просьбой провести проверку выявленных фактов, ни с менеджментом «Рамблера», ни со Сбербанком, который в этот момент осуществлял due diligence в рамках подготовки сделки по вхождению в капитал холдинга, этот вопрос не согласовывала и информацию об этом не предоставляла.

Сбербанк стал акционером Rambler Group 26 августа этого года, получив 46,5% компании. «В соглашении о сделке Сбербанк получил набор стандартных гарантий и заверений, в том числе об отсутствии каких-либо нераскрытых нарушений прав интеллектуальной собственности со стороны третьих лиц в отношении объектов интеллектуальной собственности «Рамблера», а также отсутствии оснований для судебных разбирательств. В части ситуации с Nginx данные гарантии оказались нарушенными», — говорится в сообщении.

Автор: Анна Балашова
Теги: Rambler Group, Александр Мамут, Сбербанк, интеллектуальная собственность
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