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Дело против Nginx ,  
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Rambler передал компании Александра Мамута права требования к Nginx

Lynwood не намерена отказываться от претензий к разработчику веб-сервера Nginx, оцененному в $670 млн. Ранее Герман Греф назвал дело против Nginx ошибкой и заявил, что Rambler не уведомил Сбербанк о конфликте
Александр Мамут
Александр Мамут (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Единоличным обладателем прав требования к основателям Nginx и их аффилированным лицам стала связанная с бизнесменом Александром Мамутом инвесткомпания Lynwood Investments. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

«По результатам переговоров между компаниями Rambler и Lynwood, последняя стала единоличным обладателем прав требований и будет продолжать защищать свои законные интересы во всех юрисдикциях, в установленном законом порядке», — сообщили в Lynwood.

В компании заявили, что «речь идет не о покушении на «открытый код», как неоднократно заявляли незнакомые с деталями дела обыватели, а о требовании по возмещению ущерба к бывшим сотрудникам и менеджерам компании и их аффилированным лицам со стороны потерпевших».

В Rambler отказались от комментариев.

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Герман Греф

Конфликт вокруг Nginx стал публичным 12 декабря 2019 года, когда в российском офисе разработчика программного обеспечения Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood. «Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с Rambler занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права», — заявили тогда в пресс-службе Rambler.

Веб-сервер Nginx изначально распространялся как свободное программное обеспечение, его создатель Игорь Сысоев работал в Rambler Group с 2000 по 2011 годы, а программа была создана в 2002 году. Nginx использовался при разработке таких популярных приложений, как Instagram, Pinterest, Netflix, Airbnb. Сысоев заявлял, что работал в Rambler Group системным администратором и разработка программ не входила в круг его обязанностей, поэтому у компании не может быть к нему претензий.

После обысков в Nginx 16 декабря 2019 года было созвано внеочередное заседание совета директоров Rambler Group. Компания тогда сообщила, что в 2015 году менеджмент Rambler «обратил внимание на наличие некоторых признаков возможного неправомерного отчуждения интеллектуальной собственности» компании в 2011 году, в связи с чем по договору от 15 января 2015 года холдингу A&NN (текущее наименование Lynwood Investments) были переданы права на защиту интересов компании.

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Однако совет директоров, рассмотрев обстоятельства дела, отметил, что Lynwood при обращении в правоохранительные органы, ни с менеджментом Rambler, ни со Сбербанком, который тогда осуществлял due diligence в рамках подготовки сделки по вхождению в капитал холдинга, этот вопрос не согласовывала и информацию об этом не предоставляла. Совет директоров поручил менеджменту Rambler расторгнуть договор с Lynwood Investments и предложить ей отозвать из правоохранительных органов свое заявление.

Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя дело Nginx заявил, что «исторически была совершена ошибка». Он назвал претензии Rambler к Nginx конфликтной ситуацией и отметил, что Rambler был обязан уведомить о ней Сбербанк, когда тот покупал акции компании. «Когда мы приобретали Rambler, эта ситуация не была задекларирована как конфликтная, хотя по условиям due diligence (предоставления информации о компании, включая инвестиционные риски. — РБК) они были обязаны задекларировать все подобного рода вещи. Мы не знали даже о существовании этого конфликта», — рассказал тогда Греф.

Компания Nginx была основана в 2011 году и владеет веб-сервером, на котором работает более трети всех сайтов мира (37,77%, 479 млн). По общему числу сайтов Nginx занимает первое место в мире. По количеству активных веб-сайтов Nginx занимает второе место, уступая лишь Apache и обгоняя веб-серверы Google и Microsoft. В марте 2019 года компанию Nginx за $670 млн приобрела американская F5.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: интеллектуальная собственность, Rambler Group, Александр Мамут, Nginx
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