Rambler предъявил права на проданный за $670 млн проект

Представитель Lynwood Investments не ответил, на каких основаниях компания получила право на предъявление требований, связанных с нарушением прав на NGINX. Он лишь сообщил, что когда ей переуступили указанные права, компания называлась A&NN Holdings Limited.

«Lynwood Investments обратилась в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку данной ситуации. Правоохранительные органы признали «Рамблер Интернет холдинг» потерпевшим от действий неустановленного круга лиц и возбудили уголовное дело в их отношении», — отметил он.

По его словам, компания будет добиваться восстановления справедливости всеми доступными способами в рамках законодательства и оставляет за собой право подать гражданские иски в любых юрисдикциях, где это будет необходимо для защиты ее интересов. От дальнейших комментариев до вынесения судебного решения представитель компании отказался.

РБК направил запрос Lynwood Investments CY Ltd. и Игорю Сысоеву.

Что такое Nginx

Программа Nginx, как заявили представители компании NGINX, была разработана в 2002 году Сысоевым, который с 2000-го по 2011 год работал в Rambler. Она позволяет заказчику не тратить время и силы на серверное программирование, а воспользоваться пакетным решением NGNIX. Изначально программа имела открытый исходный код, то есть ею мог воспользоваться любой желающий, сейчас NGINX зарабатывает, дорабатывая программу для крупных заказчиков за плату. Движок Nginx использовался при разработке таких популярных приложений, как Instagram, Pinterest, Netflix, Airbnb. Весной этого года более 374 млн сайтов по всему миру использовали софт компании. Пользователями ее программного обеспечения были 67% сайтов с наиболее высокими показателями трафика в мире, заявлял представитель Nginx.

Сама NGINX, inc была основана в 2011 году при участии Игоря Сысоева и начала осуществлять коммерческую деятельность — платную поддержку пользователей программы, отметил источник, близкий к Rambler Group.

В 2012 году в интервью журналу «Хакер» Сысоев, комментируя факт, что он разработал Nginx, являясь сотрудником Rambler, говорил, что он работал системным администратором, а разработкой занимался в свободное время. «В России законодательство устроено так, что компании принадлежит то, что сделано в рамках трудовых обязанностей либо по отдельному договору. То есть должен быть договор с человеком, где было бы сказано: нужно разработать программный продукт. В «Рамблере» я работал системным администратором, разработкой занимался в свободное время, продукт с самого начала выпускался под лицензией BSD, как открытое программное обеспечение», — указывал Сысоев. Он также отмечал, что изначально Nginx начала применяться на сайтах Rate.ee и zvuki.ru.

С начала 2010-х стартап привлек от различных венчурных инвесторов около $104 млн. Вложились в него в том числе Goldman Sachs, Index Ventures, MSD Capital, российский фонд Runa Capital и др. В марте 2019 года NGINX за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks. По условиям соглашения бренд Nginx был сохранен, а сооснователи стартапа, а также CEO Гас Робертсон продолжили управлять им уже в качестве топ-менеджеров F5.

Источник, близкий к одному из инвесторов NGINX, рассказал РБК, что с момента создания компании у Rambler Group не возникало претензий к Сысоеву и не ясно, почему они возникли сейчас. По его словам, на входе инвесторы обычно проверяют, какие риски может иметь эта инвестиция, и проблемы с правами на интеллектуальную собственность ими не прогнозировались.

РБК направил запрос в F5.

Последствия для венчурного рынка

Согласно совместному исследованию Dsight, Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций, DS Law и EY, сделка по приобретению NGINX стала второй по объему на российском венчурном рынке в первом полугодии 2019 года.

Управляющий партнер Maxfield Capital Александр Туркот считает, что нынешние претензии к NGINX как прецедент сравнимы с арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви. «За 15 лет из стартапа NGINX превратилась в крупную международную компанию, которая привлекала инвестиции от крупнейших западных фондов и была приобретена крупным публичным холдингом. Это один из редких случаев успеха российских софтверных копаний на мировом рынке. Столь серьезные претензии к компании такого масштаба — чень плохой сигнал как для для российской ИТ-индустрии, так и для венчурного рынка», — уверен Туркот.

Он отметил, что NGINX сейчас на равных конкурирует с Apache и Microsoft, и имеет миллионы инсталляций по всему миру. «Софтом Nginx пользуются, например, Facebook, WordPress, «Яндекс». Иск со стороны Rambler Group крупные клиенты могут воспринять как фактор риска и наверняка обратятся к услугам конкурентов» — заключил Александр Туркот.