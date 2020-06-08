Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group

Скандал с уголовным преследованием разработчика программного обеспечения Nginx может стоить структурам Александра Мамута части акций Rambler Group. Притязания могли нарушить условия сделки по созданию СП со Сбербанком

Александр Мамут (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Сбербанк начал переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, рассказали РБК три источника, близкие к сторонам переговоров. По словам одного из источников, доля структуры Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой (сейчас у банка так же, как и у Мамута, 46,5%). Еще три источника РБК сообщили, что переговоры об увеличении доли Сбербанка в холдинге ведутся, но детали не уточнили.

Обсуждение возможного перераспределения долей в группе началось на фоне предъявления претензий одной из структур Александра Мамута к компании Nginx, указывают собеседники РБК. Как уточняет один из них, Сбербанк оценивает, могут ли действия против Nginx рассматриваться как несоответствующие одному из условий соглашения о вхождении банка в капитал Ramblеr.

Как организовано СП Сбербанка и Мамута В апреле 2019 года Сбербанк объявил об инвестициях в капитал Rambler Group в обмен на 46,5% холдинга. Их размер не объявляли, но источники РБК рассказывали, что речь идет о сумме в 9–11 млрд руб. Доли акционеров Rambler — структуры Александра Мамута и Era Capital Екатерины Лапшиной — должны были сократиться до 46,5% и 7%, соответственно. Сделка была закрыта в августе прошлого года, но впоследствии Era Capital вышла из капитала Rambler Group, сейчас Сбербанку и структуре Александра Мамута (Tekso Holdings Limited) принадлежит по 46,52% головной компании холдинга — ООО «Эпоха Диджитал», еще 6,95% — у ООО «Компания Афиша», конечным владельцем которой является сама «Эпоха Диджитал», следует из данных СПАРК. При этом Tekso Holdings Limited, согласно информации кипрского реестра юрлиц, с апреля 2019 года выступает обеспечением по кредиту от «дочки» Сбербанка «Цифровые активы» на 4,68 млрд руб. Материнская компания для Tekso Holdings Limited — A&NN Investments — в свою очередь является обеспечением по кредиту Сбербанка на 591 млн руб. с апреля 2018 года. Ранее источник РБК, знакомый с деталями сделки по созданию СП между Мамутом и Сбербанком, рассказывал, что она предусматривала рефинансирование долга Rambler Group, а также опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.

Какая роль в соглашении у Nginx

12 декабря 2019 года в российском офисе разработчика веб-сервера Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood Investments (представляет интересы Александра Мамута). «Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с Rambler занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права», — заявили тогда в пресс-службе Rambler.