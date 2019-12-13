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Технологии и медиа ,  
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Сооснователь Nginx назвал действия Rambler рейдерским захватом
Неправомерные действия в отношении Nginx нанесут ущерб бизнес-климату в России, считает Максим Коновалов. Обыск в московском офисе разработчика ПО прошел после того, как о своих правах на популярный продукт компании заявил Rambler
Максим Коновалов (Фото: nginx.com)

Никаких обвинений создателям веб-сервера Nginx пока не предъявлено, по возбужденному уголовному делу они проходят в качестве свидетелей, хотя у них изъяли мобильные телефоны. Об этом рассказал РБК один из основателей компании Nginx Inc. Максим Коновалов.

«Мы считаем, что мы никаких преступлений не совершали, делали и делаем все по-честному и законно. Мы сделали офигенный продукт на базе того, что Игорь [Сысоев] когда-то разработал, этим продуктом пользуется весь мир. Мы не чувствуем никакой вины», — сказал он, отметив, что ранее Rambler Group никаких претензий ни ему, ни его партнеру Игорю Сысоеву не предъявляла.

О проведении обысков в московском офисе компании — разработчика веб-сервера Nginx — стало известно 12 декабря. СМИ сообщали, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с жалобой Rambler Group. В компании РБК подтвердили, что считают свои права нарушенными.

«Мы считаем, что права на Nginx принадлежат компании «Рамблер Интернет Холдинг», входящей в состав Rambler Group», — заявили в пресс-службе компании, назвав веб-сервер «служебным произведением», созданным сотрудником компании Игорем Сысоевым в рамках трудовых отношений. Сам Сысоев ранее заявлял, что разработкой Nginx занимался в свободное от работы системным администратором в Rambler время, причем продукт изначально был выпущен с открытым исходным кодом под BSD-лицензией. В Rambler отметили, что в правоохранительные органы обратилась компания Lynwood Investments CY Ltd (РБК писал, что она связана с Александром Мамутом).

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«По поводу действий Рамблера — это обычный рейдерский или полурейдерский захват, абсолютно нерабочие и неправомерные действия, которые не укладываются в нормальную бизнес-практику. Они нанесут репутационный ущерб и самому Рамблеру, и бизнес-климату ИТ в России, который и так не очень хороший», — заявил РБК Коновалов.

По его словам, они с Сысоевым уверены в своей правоте в том числе и потому, что в рамках общения с инвесторами (с начала 2010-х Nginx Inc. привлекла от различных венчурных инвесторов около $104 млн, а в 2019 году компанию за $670 млн приобрела американская F5 Networks) не раз проводился анализ положения дел в компании.

«Анализ, естественно, подтвердил, что все хорошо. Ни один инвестор вкладывать деньги в непрозрачную историю не будет. Эту историю проверял каждый наш инвестор. Многие из них частично использовали предыдущие наработки, но обязательно юристы это все смотрели на каждом раунде каждой инвестиции. Инвесторы привлекали юридические конторы, это были не наши штатные юристы», — пояснил Коновалов.

По его словам, сейчас они с Сысоевым выстраивают линию защиты.

«Защищаться будем, потому что этот кейс ни в какие рамки не укладывается. А чем это закончится — в тюрьму нас посадят или еще что-то сделают, увидим, и вы увидите», — сказал Коновалов.

В интервью Forbes он связал проведение обысков в московском офисе компании и своем доме именно с продажей проекта за $670 млн. «Если бы мы не продали компанию, или продали дешево, или разорились, то ничего этого не было бы», — сказал Коновалов.

В Rambler Group отказались от любых комментариев на эту тему. Представитель F5 Networks сообщил РБК, что компания сейчас анализирует ситуацию и не готова пока ее комментировать.

Управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава назвал ситуацию, когда частные компании используют правоохранительные органы для решения своих бизнес-задач, «ударом под дых отечественному инвестиционному климату».

«Допустим, у Рамблера были бы основания оспаривать авторские права, но даже в этом случае инициирование уголовного дела вместо подачи гражданского иска абсолютно неприемлемо», — уверен Чачава.

Авторы: Владислав Скобелев, Евгений Калюков, Анна Балашова
Теги: Rambler Group, обыск
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