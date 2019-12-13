Сооснователь Nginx назвал действия Rambler рейдерским захватом

Неправомерные действия в отношении Nginx нанесут ущерб бизнес-климату в России, считает Максим Коновалов. Обыск в московском офисе разработчика ПО прошел после того, как о своих правах на популярный продукт компании заявил Rambler

Максим Коновалов (Фото: nginx.com)

Никаких обвинений создателям веб-сервера Nginx пока не предъявлено, по возбужденному уголовному делу они проходят в качестве свидетелей, хотя у них изъяли мобильные телефоны. Об этом рассказал РБК один из основателей компании Nginx Inc. Максим Коновалов.

«Мы считаем, что мы никаких преступлений не совершали, делали и делаем все по-честному и законно. Мы сделали офигенный продукт на базе того, что Игорь [Сысоев] когда-то разработал, этим продуктом пользуется весь мир. Мы не чувствуем никакой вины», — сказал он, отметив, что ранее Rambler Group никаких претензий ни ему, ни его партнеру Игорю Сысоеву не предъявляла.

О проведении обысков в московском офисе компании — разработчика веб-сервера Nginx — стало известно 12 декабря. СМИ сообщали, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с жалобой Rambler Group. В компании РБК подтвердили, что считают свои права нарушенными.

«Мы считаем, что права на Nginx принадлежат компании «Рамблер Интернет Холдинг», входящей в состав Rambler Group», — заявили в пресс-службе компании, назвав веб-сервер «служебным произведением», созданным сотрудником компании Игорем Сысоевым в рамках трудовых отношений. Сам Сысоев ранее заявлял, что разработкой Nginx занимался в свободное от работы системным администратором в Rambler время, причем продукт изначально был выпущен с открытым исходным кодом под BSD-лицензией. В Rambler отметили, что в правоохранительные органы обратилась компания Lynwood Investments CY Ltd (РБК писал, что она связана с Александром Мамутом).