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Греф заявил о личном участии в разрешении конфликта Nginx и Rambler
Когда Сбербанк покупал почти половину акций Rambler, банк никто не предупредил о каких-либо проблемах с Nginx. По словам Грефа, конфликт Rambler и Nginx — это ошибка. Он выразил надежду на то, что до суда дело не дойдет
Герман Греф (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Rambler не уведомил Сбербанк о каких-либо претензиях к Nginx, кредитная организация принимает все меры, чтобы разрешить ситуацию. Об этом в интервью «России 24» рассказал председатель правления банка Герман Греф.

«Исторически была совершена ошибка», — оценил Греф дело вокруг Nginx.

Он назвал претензии Rambler к Nginx конфликтной ситуацией и отметил, что Rambler был обязан уведомить о ней Сбербанк, когда тот покупал акции компании. «Когда мы приобретали Rambler, эта ситуация не была задекларирована как конфликтная, хотя по условиям due diligence (предоставления информации о компании, включая инвестиционные риски. — РБК) они были обязаны задекларировать все подобного рода вещи. Мы не знали даже о существовании этого конфликта», — рассказал Греф.

Он отметил, что узнал о случившемся только на следующий день после того, как в офисах Nginx прошли обыски по уголовному делу. «Мы тоже включились в попытки найти решение и в течение суток эту ситуацию разрешили. Юридически до конца она еще не разрешена, но я разговаривал с основателями сервиса. Надеюсь, мы найдем решение и без похода в суды. Если и были претензии, их нужно было разрешать сначала путем переговоров, если бы не договорились — в гражданском суде, но никак не с помощью правоохранительных органов», — сказал предправления Сбербанка.

Связанная с Rambler компания предъявила права на проект за $670 млн
Технологии и медиа

Компания Nginx была основана в 2011 году и владеет веб-сервером, на котором работает более трети всех сайтов мира (37,77%, 479 млн). По общему числу сайтов Nginx занимает первое место в мире. Если оценивать число только активных веб-сайтов, то Nginx занимает второе место, уступая лишь Apache и обгоняя веб-серверы Google и Microsoft.

Nginx был разработан в 2002 году Игорем Сысоевым, который с 2000 по 2011 год работал в Rambler. В марте компанию Nginx за $670 млн приобрела американская F5.

Совет директоров Rambler поручил прекратить уголовное дело против Nginx
Технологии и медиа

12 декабря в офисе Nginx в Москве прошел обыск. Причиной стало уголовное дело по статье о нарушении авторских и смежных прав (п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК), которое возбудили из-за жалобы, поданной связанной с Rambler Group компанией. В Rambler сочли, что права на Nginx должны принадлежать компании, так как Сысоев на момент написания кода был сотрудником Rambler. 16 декабря Совет директоров Rambler поручил инициировать прекращение уголовного дела против создателей программы Nginx.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Герман Греф, Rambler Group
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