Греф заявил о личном участии в разрешении конфликта Nginx и Rambler

Когда Сбербанк покупал почти половину акций Rambler, банк никто не предупредил о каких-либо проблемах с Nginx. По словам Грефа, конфликт Rambler и Nginx — это ошибка. Он выразил надежду на то, что до суда дело не дойдет

Герман Греф (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Rambler не уведомил Сбербанк о каких-либо претензиях к Nginx, кредитная организация принимает все меры, чтобы разрешить ситуацию. Об этом в интервью «России 24» рассказал председатель правления банка Герман Греф.

«Исторически была совершена ошибка», — оценил Греф дело вокруг Nginx.

Он назвал претензии Rambler к Nginx конфликтной ситуацией и отметил, что Rambler был обязан уведомить о ней Сбербанк, когда тот покупал акции компании. «Когда мы приобретали Rambler, эта ситуация не была задекларирована как конфликтная, хотя по условиям due diligence (предоставления информации о компании, включая инвестиционные риски. — РБК) они были обязаны задекларировать все подобного рода вещи. Мы не знали даже о существовании этого конфликта», — рассказал Греф.

Он отметил, что узнал о случившемся только на следующий день после того, как в офисах Nginx прошли обыски по уголовному делу. «Мы тоже включились в попытки найти решение и в течение суток эту ситуацию разрешили. Юридически до конца она еще не разрешена, но я разговаривал с основателями сервиса. Надеюсь, мы найдем решение и без похода в суды. Если и были претензии, их нужно было разрешать сначала путем переговоров, если бы не договорились — в гражданском суде, но никак не с помощью правоохранительных органов», — сказал предправления Сбербанка.