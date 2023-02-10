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Маск предсказал высадку на Марсе в течение десяти лет

Основатель SpaceX Илон Маск: люди смогут высадиться на Марсе в течение 10 лет
Высадку человека на Марсе возможно осуществить к 2028 году, а к 2033-му такой сценарий еще вероятнее, считает Маск. Ранее он говорил, что при колонизации планеты «куча людей погибнет», но призывал ускорить процесс до мировой войны
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Однажды двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель Starship доставит человечество на Марс, это может произойти в ближайшее десятилетие, написал в Twitter основатель SpaceX миллиардер Илон Маск.

«Должен признать, что я врожденный оптимист — в противном случае SpaceX и Tesla не существовали бы, но думаю, что пять лет возможны, а десять лет весьма вероятны», — добавил он.

Маск планирует отправить корабль на Марс уже продолжительное время. Ранее он планировал, что первая грузовая миссия отправится на эту планету в 2022 году, а к 2050-му там будет построен город с населением 1 млн человек. В марте 2018 года миллиардер говорил, что следует ускорить освоение Марса до начала третьей мировой войны, чтобы «сохранить там семена человеческой цивилизации» и «потом все создать заново, перескочив сразу через темные времена», и что человечество стало «многопланетным видом».

Бизнесмен при этом указывал и на сложности марсианской миссии: «Куча людей, вероятно, умрут вначале. Добраться туда непросто». А затем повторил, что шанс умереть там будет намного выше, чем на Земле. Однако он также говорил, что хотел бы направиться на Марс в числе первопроходцев.

С критикой марсианской миссии выступали другие исследователи космоса и миллиардеры. В частности, глава NASA Джим Брайденстайн отмечал, что агентство пыталось вернуться на Луну и высадиться на Марсе, но эти проекты были слишком затратны. Бизнесмен Билл Гейтс называл нецелесообразными планы Маска профинансировать полет на Марс, указав, что лично сам бы предпочел выделить средства на разработку вакцин, чтобы, например, вакцина от кори, спасающая жизни, стоила $1 тыс.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Илон Маск Марс космос SpaceX
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