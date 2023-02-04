Билл Гейтс усомнился в тратах Илона Маска фразой «не летай на Марс»

Сам основатель Microsoft, по его словам, скорее предпочтет купить вакцины, чем отправиться на другую планету

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс (6-е место рейтинга Forbes с состоянием $105,2 млрд) считает желание основателя Tesla и SpaceX, владельца Twitter

Илона Маска колонизировать Марс нецелесообразной тратой денег. Об этом он сказал в интервью Би-би-си.

По словам Гейтса, сам он скорее заплатит за вакцины, чем отправится на другую планету. «На самом деле полететь на Марс довольно дорого. Вы можете купить вакцину против кори и спасать жизни за $1000», — сказал он. Это основание для того, чтобы не лететь туда, убежден миллиардер.

Маск (2-е место рейтинга Forbes с состоянием $184,2 млрд) неоднократно заявлял о планах заселить Марс. В частности, он считает, что колонизация нужна, чтобы сохранить человечество в случае третьей мировой войны. «Мы не хотим быть одним из тех однопланетных видов, мы хотим быть многопланетным видом», — говорил также миллиардер.

В 2020 году Маск утверждал, что SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет, а к 2050 году там будет построен город с населением 1 млн человек.

В ближайшие десять лет компания собирается построить 1 тыс. космических кораблей Dragon Crew для полетов на Красную планету. В среднем туда будут летать по три корабля в день, а путешествие смогут позволить себе все, утверждал он. При этом основатель SpaceX признавал, что добраться до Марса «непросто» и немало людей может умереть в начале колонизации.