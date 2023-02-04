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Билл Гейтс усомнился в тратах Илона Маска фразой «не летай на Марс»

Билл Гейтс счел желание Илона Маска колонизировать Марс нецелесообразными тратами
Сам основатель Microsoft, по его словам, скорее предпочтет купить вакцины, чем отправиться на другую планету

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс (6-е место рейтинга Forbes с состоянием $105,2 млрд) считает желание основателя Tesla и SpaceX, владельца Twitter
Илона Маска колонизировать Марс нецелесообразной тратой денег. Об этом он сказал в интервью Би-би-си.

По словам Гейтса, сам он скорее заплатит за вакцины, чем отправится на другую планету. «На самом деле полететь на Марс довольно дорого. Вы можете купить вакцину против кори и спасать жизни за $1000», — сказал он. Это основание для того, чтобы не лететь туда, убежден миллиардер.

Маск (2-е место рейтинга Forbes с состоянием $184,2 млрд) неоднократно заявлял о планах заселить Марс. В частности, он считает, что колонизация нужна, чтобы сохранить человечество в случае третьей мировой войны. «Мы не хотим быть одним из тех однопланетных видов, мы хотим быть многопланетным видом», — говорил также миллиардер.

В 2020 году Маск утверждал, что SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет, а к 2050 году там будет построен город с населением 1 млн человек.
В ближайшие десять лет компания собирается построить 1 тыс. космических кораблей Dragon Crew для полетов на Красную планету. В среднем туда будут летать по три корабля в день, а путешествие смогут позволить себе все, утверждал он. При этом основатель SpaceX признавал, что добраться до Марса «непросто» и немало людей может умереть в начале колонизации.

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Теги
Елена Чернышова
Илон Маск Билл Гейтс Марс
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