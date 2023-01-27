Спутник NASA сфотографировал на Марсе похожий на морду медведя рельеф

Фото: The University of Arizona / NASA

Марсианский разведывательный спутник NASA (MRO — Mars Reconnaissance Orbiter) сделал фотографию поверхности планеты, на которой можно увидеть рельеф, похожий на морду медведя. Фото опубликовано на сайте планетарной лаборатории университета Аризоны.

«Это холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым изображением излома (голова)», — объяснили ученые. По мнению исследователей, образование круглой трещины может быть связано с просадкой отложений над засыпанным ударным кратером, «нос» и «рот» могут быть вулканическими отверстиями, а отложения могли быть образованы потоками лавы или грязи.

Снимок был сделан 12 декабря, когда спутник пролетал примерно в 251 км над Марсом. Исходя из масштаба изображения, диаметр рельефа может составлять около 2 тыс. м.

«Русские?» — спросила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале, комментируя фото «медведя».