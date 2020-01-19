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Технологии и медиа ,  
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Маск запланировал отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Основатель SpaceX сообщил планах основать на Марсе колонию. По его словам, к 2050 году на планете будут жить менее 1 млн человек
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Основатель компании-производителя космической техники SpaceX миллиардер Илон Маск рассказал о планах построить на Марсе к 2050 году город с населением 1 млн человек. Об этом пишут Business Insider и Daily Mail.

По его словам, в ближайшие десять лет SpaceX планирует построить 1 тыс. космических кораблей многоразового пользования Dragon Crew (100 аппаратов в год), которые сегодня разрабатываются на заводе компании в Техасе.

Маск отметил, что намерен запускать на Марс в среднем по три корабля в день, сделав путешествие на эту планету доступным для всех. «Нужно сделать так, что любой смог бы полететь [на Марс]. Если есть желание, но нет денег, необходима возможность взять кредит», — сказал он.  

Предполагается, что корабль сможет одновременно принимать на борт до 100 человек и до 100 т груза. Кроме того, для колонизации Марса ежегодно потребуются тонны стройматериалов, инструментов, продуктов питания и воды. В общей сложности 1 тыс. новых космических кораблей гипотетически могут транспортировать на Марс около 100 т материалов, уточнил Маск.

Поскольку расстояние между Землей и Марсом варьируется в зависимости от их орбит, SpaceX планирует отправить на Марс космический корабль с пассажирами, когда две планеты находятся ближе всего. В итоге во время каждого сезона запусков (примерно раз в 26 месяцев) Маск планирует отправить на планету около 100 тыс. человек. Он также показал в своем Twitter фото с места строительства объектов. На снимке можно увидеть детали будущего корабля.

В ноябре прошлого года Маск сообщил, что для создания колонии на Марсе потребуется построить и запустить около 1 тыс. ракет Starship, а на развитие инфраструктуры на красной планете уйдет до 20 лет. До этого он уже представил прототип многоразового космического корабля Starship, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс. Первые полеты Starship с пассажирами на орбиту могут начаться уже в середине 2020 года, а один космический аппарат сможет совершать около 1 тыс. запусков в год.  

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Илон Маск, SpaceX, Марс
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