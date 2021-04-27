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Маск не исключил человеческих жертв при покорении Марса

За освоение Марса человечеству, возможно, придется заплатить жизнями первых добровольцев, которые отправятся на Красную планету. Об этом сообщил глава американской компании Space X Илон Маск, передает CNN.

«Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет вначале. Добраться туда непросто», — отметил он.

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Маск добавил, что на изучение Марса будут отправлять только добровольцев. Собеседник CNN указал, что существует большое количество желающих принять участие в такой экспедиции.

По словам предпринимателя, их ждут «славное путешествие» и «потрясающий опыт». «Да, можно умереть. Будет неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс — самое подходящее для него место» — резюмировал Маск.

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По мнению основателя Space X, покорение Марса, как и других планет необходимо для выживания человечества.

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В прошлом году Маск говорил, что его компания сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет. «Если нам повезет, то, может, и за четыре года», — предполагал он. Отправка беспилотной миссии SpaceX на Марс планируется в течение двух лет.

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