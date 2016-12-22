Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,57 EUR Нал. 70,42 69,66 USD Бирж. 56,87 +0,21 EUR Бирж. 69,96 +0,21 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9750,30 +498,00 MOEX 2319,38 +0,33% RTS 1284,15 -0,11% Brent 64,97 -0,79% DJIA 25335,74 +1,77% Nasdaq 7560,81 +1,79% FTSE 7211,43 -0,18%
Илон Маск призвал колонизировать Марс до начала Третьей мировой войны
Лента новостей
Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку в 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж 15:06, Фотогалерея  Песков посоветовал не ждать быстрой «расшивки» проблемы свалок 14:59, Общество Роман Ковалишин: «Мы живем в век фотографических воспоминаний» 14:52, РБК Стиль и Xperia
Илон Маск призвал колонизировать Марс до начала Третьей мировой войны
Общество, 12:40
0
Илон Маск призвал колонизировать Марс до начала Третьей мировой войны
Глава американской компании Space X заявил, что приоритетом для человечества должна стать колонизация Марса. Только там, по мнению Маска, можно сохранить следы нашей цивилизации на случай глобальной катастрофы
Илон Маск (Фото: Mike Blake / Reuters)

Выступая на ежегодной ярмарке технологий SXSW в американском Остине, Маск заявил, что в условиях угрозы Третьей мировой войны люди должны ускорить создание базы на Марсе, где можно было бы сохранить образцы жизни с Земли, сообщает The Guardian. «Марс находится достаточно далеко от Земли, и у базы там больше шансов остаться невредимой, чем у базы на Луне», — заявил Маск.

«Если случится Третья мировая война, то нам лучше где-то сохранить семена человеческой цивилизации, чтобы потом все создать заново, перескочив сразу через темные времена», — сказал Маск.

Создатель Space X напомнил, что его компания работает над аппаратом BFR, который впервые будет запущен в 2019 году, а впоследствии, как планируется,  сможет доставлять людей на Марс. При этом он указал, что создание на этой планете колонии потребует огромных ресурсов.

SpaceX запустила к Марсу ракету с красной Tesla на борту. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

Маск также не согласился с тем, что в случае глобальной катастрофы Марс станет убежищем лишь для самых богатых. По его словам, миссия будет очень тяжелой. «Она будет опасной, выжить будет сложно. Немногие люди захотят жить в первозданные времена», — сказал он.

Ранее, рассуждая о проекте BFR, Маск отметил, что «самое важное, что будет полезно в данном случае, ​ — просто общая поддержка (...) и добрая воля [со стороны бизнесменов и общественности]». «Я думаю, что, когда мы построим космический корабль, у нас будет подтверждение, что и другие компании и страны могут взять и сделать то же самое», — добавил он, заметив, что сейчас предприниматели, «конечно, не думают, что это возможно». «Но если мы это сделаем, они тоже вступят в игру», — заключил основатель SpaceX.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Третья мировая война , Илон Маск , Марс
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Илон Маск назвал сроки первого испытания корабля для полета на Марс Технологии и медиа
Маск опубликовал новое видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy Технологии и медиа
Илон Маск показал видео поездки подземного электробуса Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.