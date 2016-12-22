Илон Маск призвал колонизировать Марс до начала Третьей мировой войны

Глава американской компании Space X заявил, что приоритетом для человечества должна стать колонизация Марса. Только там, по мнению Маска, можно сохранить следы нашей цивилизации на случай глобальной катастрофы

Илон Маск (Фото: Mike Blake / Reuters)

Выступая на ежегодной ярмарке технологий SXSW в американском Остине, Маск заявил, что в условиях угрозы Третьей мировой войны люди должны ускорить создание базы на Марсе, где можно было бы сохранить образцы жизни с Земли, сообщает The Guardian. «Марс находится достаточно далеко от Земли, и у базы там больше шансов остаться невредимой, чем у базы на Луне», — заявил Маск.

«Если случится Третья мировая война, то нам лучше где-то сохранить семена человеческой цивилизации, чтобы потом все создать заново, перескочив сразу через темные времена», — сказал Маск.

Создатель Space X напомнил, что его компания работает над аппаратом BFR, который впервые будет запущен в 2019 году, а впоследствии, как планируется, сможет доставлять людей на Марс. При этом он указал, что создание на этой планете колонии потребует огромных ресурсов.

Маск также не согласился с тем, что в случае глобальной катастрофы Марс станет убежищем лишь для самых богатых. По его словам, миссия будет очень тяжелой. «Она будет опасной, выжить будет сложно. Немногие люди захотят жить в первозданные времена», — сказал он.