Илон Маск призвал колонизировать Марс до начала Третьей мировой войны

Выступая на ежегодной ярмарке технологий SXSW в американском Остине, Маск заявил, что в условиях угрозы Третьей мировой войны люди должны ускорить создание базы на Марсе, где можно было бы сохранить образцы жизни с Земли, сообщает The Guardian. «Марс находится достаточно далеко от Земли, и у базы там больше шансов остаться невредимой, чем у базы на Луне», — заявил Маск.
«Если случится Третья мировая война, то нам лучше где-то сохранить семена человеческой цивилизации, чтобы потом все создать заново, перескочив сразу через темные времена», — сказал Маск.
Создатель Space X напомнил, что его компания работает над аппаратом BFR, который впервые будет запущен в 2019 году, а впоследствии, как планируется, сможет доставлять людей на Марс. При этом он указал, что создание на этой планете колонии потребует огромных ресурсов.
Маск также не согласился с тем, что в случае глобальной катастрофы Марс станет убежищем лишь для самых богатых. По его словам, миссия будет очень тяжелой. «Она будет опасной, выжить будет сложно. Немногие люди захотят жить в первозданные времена», — сказал он.Ранее, рассуждая о проекте BFR, Маск отметил, что «самое важное, что будет полезно в данном случае, — просто общая поддержка (...) и добрая воля [со стороны бизнесменов и общественности]». «Я думаю, что, когда мы построим космический корабль, у нас будет подтверждение, что и другие компании и страны могут взять и сделать то же самое», — добавил он, заметив, что сейчас предприниматели, «конечно, не думают, что это возможно». «Но если мы это сделаем, они тоже вступят в игру», — заключил основатель SpaceX.