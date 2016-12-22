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Илон Маск объявил о желании первым отправиться на Марс
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Илон Маск объявил о желании первым отправиться на Марс
Общество, 04:53
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Илон Маск объявил о желании первым отправиться на Марс
Илон Маск заявил о том, что намерен отправиться на Марс несмотря на то, что скорей всего полет закончится его смертью
Фото: Chris Carlson / AP

Выступая на телеканале HBO, Маск заявил, что примерно через семь лет заплатит несколько сотен тысяч долларов за билет и полетит на Марс на одной из первых ракет SpaceX. При этом создатель Tesla признался, что на 70% путешествие завершится его смертью, сообщает издание Axios.

На вопрос, не станет ли колония на Марсе убежищем для богатых людей, Маск признал, что вряд ли миллиардеры захотят отправиться туда. «Шанс умереть на Марсе намного выше, чем на Земле», - заявил он.

Маск заявил, что главное в путешествии на Марс будет успешно приземлиться на этой планете. «Если это получится, то надо будет безостановочно строить базу. Там будет мало времени на отдых.

При этом бизнесмен указал, что на самом деле у многих людей будет желание отправиться на Марс. «Есть же альпинисты. Почему они взбираются на горы? Ведь постоянно на Эвересте кто-то погибает», - сказал Маск.

В середине марта Маск заявил, что на Марс надо попасть до начала Третьей Мировой войны, чтобы именно там сохранить следы земной цивилизации на случай глобальной катастрофы.

Создатель Space X напомнил, что его компания работает над аппаратом BFR, который впервые будет запущен в 2019 году, а впоследствии, как планируется, сможет доставлять людей на Марс.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Илон Маск , Марс
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