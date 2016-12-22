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Илон Маск назвал сроки первого испытания корабля для полета на Марс
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Илон Маск назвал сроки первого испытания корабля для полета на Марс
Технологии и медиа, 00:13
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Илон Маск назвал сроки первого испытания корабля для полета на Марс
Первый испытательный полет корабля SpaceX, предназначенного для освоения Марса, состоится в 2019 году, рассчитывает Илон Маск. Конечной целью этой миссии является создание условий для размещения на Марсе человеческой колонии
Илон Маск (Фото: Susana Gonzalez / Bloomberg)

Глава американской компании SpaceX Илон Маск анонсировал первое испытание нового космического корабля для полета на Марс в первой половине 2019 года. Об этом, как передает CNBC News, он заявил в ходе выступления на ежегодной ярмарке технологий SXSW в техасском городе Остин. К этому времени, по данным Маска, корабль уже «будет готов к коротким полетам».

«Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль. Я думаю, что он сможет совершать краткие полеты в первой половине следующего года», — объявил на мероприятии основатель SpaceX, при этом заметив, смеясь, что «иногда» его планы и ожидания немного завышены. Сейчас задачей этой компании, как напоминает CNBC News, является отправка грузовой миссии на Красную планету к 2022 году. Конечной же целью SpaceX Илон Маск считает создание условий для размещения на Марсе человеческой колонии.

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В компании предполагают, что ракетная система SpaceX BFR (Big Falcon Rocket), которая должна будет вывести в космос межпланетный космический корабль длиной 48 м с оборудованными в нем 40 кабинами для астронавтов, станет способна полностью использоваться повторно. Сейчас в SpaceX работают над этой ракетой-носителем. Она будет высотой 106 м, диаметром 9 м, с полезной нагрузкой до 150 т. При этом запуск корабля на Марс, как подчеркивает телеканал, должен обойтись SpaceX дешевле, чем первоначальные запуски ракеты Falcon 1, которые Маск оценивал в сумму от $5 млн до 6 млн. Во сколько в компании оценивают этот полет, CNBC News не уточняет.

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«Самое важное, что будет полезно в данном случае,​ — просто общая поддержка, поощрение и добрая воля [со стороны бизнесменов и общественности]», — прокомментировал Маск идею запуска корабля на Марс. «Я думаю, что, когда мы его [космический корабль] построим, у нас будет подтверждение, что и другие компании и страны могут взять и сделать то же самое», — добавил он, заметив, что сейчас предприниматели, «конечно, не думают, что это возможно». «Но если мы это сделаем, они тоже вступят в игру», — заключил основатель SpaceX.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Илон Маск , Марс
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