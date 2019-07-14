Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе

По планам Белого дома, американские астронавты должны оказаться на Луне не позже 2024 года. Глава NASA утверждает, что это бы уже сделали, если бы не вопросы финансирования

Джим Брайденстайн (Фото: Pavel Golovkin / AP)

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.

По его словам, помешать высадке на Луне в 2024 году (данный срок установил президент США Дональд Трамп — РБК) могут технические и политические риски. «Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе», — сказал Брайденстайн.

Он добавил, что под политическими рисками подразумевает финансирование и отметил, что в 1990-х и начале 2000-х годов NASA предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако обе программы потребовали слишком много времени и денег.

Решение установить дедлайн по высадке на Луне на 2024 год означает, что NASA хочет действовать быстрее и избежать рисков, добавил Брайденстайн.