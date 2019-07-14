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Политика ,  
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Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе
По планам Белого дома, американские астронавты должны оказаться на Луне не позже 2024 года. Глава NASA утверждает, что это бы уже сделали, если бы не вопросы финансирования
Джим Брайденстайн (Фото: Pavel Golovkin / AP)

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.

По его словам, помешать высадке на Луне в 2024 году (данный срок установил президент США Дональд Трамп — РБК) могут технические и политические риски. «Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе», — сказал Брайденстайн.

Он добавил, что под политическими рисками подразумевает финансирование и отметил, что в 1990-х и начале 2000-х годов NASA предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако обе программы потребовали слишком много времени и денег.

Решение установить дедлайн по высадке на Луне на 2024 год означает, что NASA хочет действовать быстрее и избежать рисков, добавил Брайденстайн.

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Трамп объявил о скорой установке американского флага на Марсе

В мае президент США решил выделить NASA дополнительные $1,6 млрд для освоения Луны и Марса, однако в начале июня он заявил, что управлению стоит перестать говорить о высадке на Луне. «Мы уже сделали это 50 лет назад. Им нужно сконцентрироваться на более крупных вещах, которыми они занимаются, включая Марс», — написал он в Twitter, уточнив, что полет на Луну необходим для марсианской программы.

Брайденстайн заявил, что общался с Трампом после данного твита. Президент сказал ему, что понимает, что высадка на Луне нужна для полета на Марс в будущем. В то же время, достижением, которое должно «вдохновить всех американцев» Трамп назвал установку флага США именно на Марсе.

Трамп требовал «любой ценой» отправить американцев на Луну до 2024 года. Глава NASA допускал, что для выполнения сроков США откажутся от ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и задействуют коммерческий аналог. Газета The New York Times отмечала, что по техническим характеристикам подходят ракеты Falcon от SpaceX и Delta 4 Heavy от совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin.

Автор: Константин Нагаев
Теги: NASA, Луна, Марс
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