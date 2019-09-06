Apple обвинила Google в попытках посеять страх среди пользователей iPhone

Аналитики Google рассказали о схеме взлома iPhone, которая работала два года. В Apple считают, что людей ввели в замешательство, так как уязвимость была устранена в феврале, а для атак использовали всего несколько сайтов

Apple прокомментировала сообщение команды аналитиков Google о работавшей два года схеме кибератак на пользователей iPhone. Компания из Купертино считает, что исследование экспертов Project Zero привело к появлению ложного впечатления о «массовом взломе».

По мнению Apple, сообщение Google, выпущенное спустя полгода после устранившего уязвимость патча iOS, «вызывает у всех пользователей iPhone страх, что их устройства были взломаны».

Речь идет о заявлении аналитиков Project Zero, команды, нанятой Google для поиска уязвимостей «нулевого дня», то есть тех, которые еще не устранены. Они сообщили, что нашли ряд сайтов, которые по меньшей мере два года использовались для атак на iPhone — пользователю нужно было просто зайти на сайт. Аналитики отметили, что сообщили Apple об уязвимости и компания устранила ее в февральском обновлении iOS.

В Apple не согласны с утверждением о том, что атаки продолжались два года, как утверждают в Google. «Все доказательства указывают на то, что атаки с сайтов продолжались только короткий период времени, около двух месяцев», — заявили в компании. Уязвимость закрыли в течение десяти дней после обнаружения, и когда аналитики Google обратились в Apple, компания уже работала над ее устранением.