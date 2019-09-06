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Alibaba $225 (+27,13%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Apple обвинила Google в попытках посеять страх среди пользователей iPhone
Аналитики Google рассказали о схеме взлома iPhone, которая работала два года. В Apple считают, что людей ввели в замешательство, так как уязвимость была устранена в феврале, а для атак использовали всего несколько сайтов
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Apple прокомментировала сообщение команды аналитиков Google о работавшей два года схеме кибератак на пользователей iPhone. Компания из Купертино считает, что исследование экспертов Project Zero привело к появлению ложного впечатления о «массовом взломе».

По мнению Apple, сообщение Google, выпущенное спустя полгода после устранившего уязвимость патча iOS, «вызывает у всех пользователей iPhone страх, что их устройства были взломаны».

Речь идет о заявлении аналитиков Project Zero, команды, нанятой Google для поиска уязвимостей «нулевого дня», то есть тех, которые еще не устранены. Они сообщили, что нашли ряд сайтов, которые по меньшей мере два года использовались для атак на iPhone — пользователю нужно было просто зайти на сайт. Аналитики отметили, что сообщили Apple об уязвимости и компания устранила ее в февральском обновлении iOS.

Технологии и медиа
Аналитики Google сообщили о работавшей два года схеме кибератак на iPhone

В Apple не согласны с утверждением о том, что атаки продолжались два года, как утверждают в Google. «Все доказательства указывают на то, что атаки с сайтов продолжались только короткий период времени, около двух месяцев», — заявили в компании. Уязвимость закрыли в течение десяти дней после обнаружения, и когда аналитики Google обратились в Apple, компания уже работала над ее устранением.

По данным Apple, атака не была направлена на широкие массы пользователей — злоумышленники использовали меньше десятка сайтов, связанных с народностью уйгуров, проживающих в регионе Синьцзян на западе Китая мусульман. Источники TechCrunch говорили, целью атаки были именно уйгуры, в отношении которых власти КНР ввели ряд жестких ограничений, из-за которых США допускали введение санкций.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Apple, Google, взлом
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