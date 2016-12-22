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В США допустили введение санкций из-за преследования уйгуров в Китае
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В США допустили введение санкций из-за преследования уйгуров в Китае
Политика, 12:18
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В США допустили введение санкций из-за преследования уйгуров в Китае

Администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о наложении на Китай санкций за нарушения прав уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств в Китае. Об этом сообщает The New York Times.

Дело касается помещения уйгуров и других исповедующих ислам нацменьшинств в специальные лагеря, где детей заставляют отказываться от ислама, изучать китайскую культуру и демонстрировать лояльность Коммунистической партии. В Пекине это называют «трансформацией через обучение».

Так, Белый дом планирует запретить продажу КНР американских технологий видеонаблюдения, которые, по данным США, китайское правительство использует для слежки за уйгурами. ​​

В начале августа Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что в Китае в лагерях для идеологической обработки нацменьшинств содержится до 1 млн уйгуров. Кроме того, в течение августа в различных западных СМИ сообщалось о притеснении мусульман в китайском регионе Синьцзян, в частности, о закрытии мечетей.

​Уйгуры — тюркоязычный мусульманский народ, населяющий северо-западный Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР). По данным китайских властей, среди уйгуров сильны сепаратистские устремления и религиозный экстремизм. В частности, в СУАР действует признанное террористическим Исламское движение Восточного Туркестана.

Последние восстания уйгуров были подавлены в 2008 и 2009 годах китайскими армией и полицией. Пекин пытается переселять в СУАР этнических китайцев, чтобы изменить демографическую ситуацию в регионе.

Теги: мусульмане , Китай , Санкции
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